Версията за самоубийство издиша: Нови данни за смъртта на Джефри Епстийн

Експерт по съдебна медицина повдига нови въпроси относно смъртта на Джефри Епстийн, след като прегледа медицинските документи, които според него съдържат наранявания, несъвместими с официалната версия. Д-р Майкъл Фрийман, член на Кралския колеж по патология в Лондон, е заявил пред "Metro", че при независимия си преглед е открил подробности, които според него биха могли да сочат за борба или нападение. Фрийман е получил пълното досие на съдебния лекар от брата на Епстийн, Марк, и подготвя независим доклад въз основа на този материал.

Очаква се заключенията му да бъдат представени на събитие в Юридическия факултет на Университетския колеж в Лондон на 16 ноември, след което той планира да публикува пълното досие, включително документи, които досега не са били оповестявани публично.

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В интервю за "Metro" Фрийман поставя под съмнение дали доказателствата напълно подкрепят заключението, до което е стигнал съдебният лекар на град Ню Йорк през 2019 г. "Има много неща, които не могат да се обяснят със самоубийство чрез обесване, но съответстват на потенциална борба", казва д-р Фрийман.

Ескпертът оспорва и обяснението за нараняванията, документирани в медицинските досиета, като заявява: "Той има наранявания, които по никакъв начин не биха могли да бъдат причинени от примка", казва лекарят пред изданието за това, което е установил от тялото на Епстийн в доклада на съдебния лекар.

Един от най-забележителните елементи в оценката на Фрийман се отнася до следи, които според сведенията са били видими над белега от удушаване около врата на Епстийн. Експертът заявява, че те приличат на следи от нокти, което потенциално може да означава, че Епстийн е опитал да махне въжето от врата си.

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Тази интерпретация, ако бъде подкрепена от по-нататъшни изследвания, може да се превърне в централна част от дебата около случая. Въпреки това, съобщените констатации не са отменили официалното заключение за причината за смъртта, а заключенията на Фрийман остават независима оценка, която ще трябва да бъде разгледана заедно с останалите доказателства.

Нараняванията, подновили разследването на смъртта на Епстийн

Снимка: Getty Images

Фрийман счита, че протоколите от аутопсията съдържат няколко необясними особености, включително наранявания по лявото рамо на Епстийн, областта зад врата му и лицето му. Той също така поставя под въпрос липсата на снимки, показващи Епстийн висящ в позицията, в която според докладите е бил открит. Експертът описва случая като необичаен, като заявява пред изданието, че "смъртта на Епстийн е уникална в историята на описанията на самоубийства чрез обесване".

Фрийман казва, че неговият преглед се е фокусирал върху това дали нараняванията биха могли разумно да бъдат резултат от обстоятелствата, при които Епстийн е бил намерен. Той заявява, че част от доказателствата съвпадат с възможността за борба, като в същото време признава, че други експерти биха могли да не са съгласни с неговата интерпретация.

Службата на съдебния лекар отхвърля всяко предположение, че новите твърдения са променили нейната позиция. В отговор на въпроси службата заявява, че поддържа заключението си, че Епстийн е починал в резултат на самоубийство.

Краят на Джефри Епстийн

Джефри Епстийн беше намерен мъртъв в килията си в "Метрополитан Корекшънъл Център" в Манхатън на 10 август 2019 г. Той очакваше съдебен процес по федерални обвинения за трафик с цел сексуална експлоатация, след като беше арестуван през предходния месец. Смъртта му попречи на наказателното дело срещу него да стигне до съдебен процес и засили вниманието към връзките му с богати и влиятелни лица.

Официалното заключение за самоубийство беше издадено от главния съдебен лекар на град Ню Йорк д-р Барбара Сампсън на 16 август 2019 г. Оттогава дебатът относно резултатите от аутопсията продължава, особено по отношение на фрактурите, засягащи структури в областта на врата на Епстийн, и дали тези наранявания могат да възникнат при различни видове обесване или удушаване.

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Значението на такива наранявания не може да се установи изолирано. Съдебните лекари трябва да оценят характера на нараняванията, доказателствата за лигатурата, обстоятелствата около смъртта и друга налична информация, преди да определят причината, пише "Marca".

По-ранното разследване на правителството стигна до заключението, че нараняванията са съвместими със самоубийство, което подчертава несъгласието между съществуващата официална оценка и интерпретацията, за която се съобщава, че е дадена от Фрийман.

Марк Епстийн подкрепя независимото разследване

Снимка: Getty Images

Марк Епстрийн - братът на Джефри, приветства преразглеждането, като изтъква, че медицинските доказателства заслужават подробен научен анализ. Той заявява пред CBS News, че екипът е прекарал месеци в проучване на документите и сравняване на констатациите с доказателства от други случаи на смърт. "Те разгледаха цялата ситуация, подходиха към нея научно, наистина я проучиха", заявява той.

Той също така изразява съмнение дали първоначалното заключение би било същото, ако материалът е бил подложен на същото ниво на проверка по-рано. "Причината, посочена в първоначалния смъртен акт на Джефри – те я проучиха допълнително в детайли; такъв вид проучване не е правено досега", обяснява Марк. "Ако такова проучване беше направено по-рано, те нямаше да стигнат до заключението за самоубийство."

Относно заключенията на д-р Фрийман той добавя: "Този доклад не беше изготвен по моя инициатива; те го направиха по собствена воля."

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Фрийман също така посочва, че иска медицинските доказателства да бъдат достъпни за обществен преглед, вместо да моли аудиторията да приеме заключенията му, без да е видяла материала. Планираното публикуване би позволило на други съдебномедицински специалисти да прегледат документите и да преценят дали отчетените несъответствия подкрепят неговата интерпретация.

Новият преглед се провежда на фона на документирани пропуски в затвора, където Епстийн е починал. Разследване от 2023 г., проведено от Службата на генералния инспектор към Министерството на правосъдието, установи сериозни проблеми, свързани с надзора на персонала, задължителните проверки и процедурите за сигурност.

Епстийн е бил оставен сам в килията си в продължение на часове, преди да бъде открит. Въпреки това разследването стигна до заключението, че той е починал в резултат на самоубийство, и не установи, че е бил убит от друго лице. Засега заключенията на Фрийман представляват оспорване на официалното обяснение, а не доказателство, че Епстийн е бил убит. Службата на съдебния лекар продължава да поддържа първоначалното си заключение, а пълният независим доклад все още не е публикуван.

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Следващият етап ще бъде да се прецени дали пълният анализ на Фрийман предоставя доказателства, които други специалисти могат да проверят независимо. Дотогава противоречащите си тълкувания на нараняванията на Епстрийн трябва да се разграничават от установените констатации относно обстоятелствата около смъртта му.