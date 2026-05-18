Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Руски медиум призова духа на Епстийн, но стана "греда" (ВИДЕО)

18 май 2026, 7:07 часа 517 прочитания 1 коментар
Снимка: Getty Images/Guliver
Руски медиум призова духа на Епстийн, но стана "греда" (ВИДЕО)

"Артьом Бесов току що призова духа на най-големия злодей в модерната история – Джефри Епстийн. Той е тук. Има връзка с покойника. Хайде де – можем ли да разговаряме с него?". Това накратко представлява (предизвестения) "провал" на един от руските "медиуми", участващи в руското телевизионно шоу "Битката на екстрасенсите".

Още: Нова мистерия около Епстийн: Разкриха предполагаема предсмъртна бележка (СНИМКА)

"По някаква причина не можа да се установи връзка със задгробния живот. Очевидно дори призракът на Епстийн е решил да стои далеч от руската телевизия", иронизира беларуската опозиционна медия NEXTA.

"Битката на екстрасенсите" е руско риалити предаване, което се излъчва по руския телевизионен канал ТНТ. То стартира през вече далечната 2007 година – едно от класическите изпитания, за да влезеш в шоуто, е да познаеш какво има зад черна завеса или какво е сложено в затворена кутия. Друг тест – къде е скрит човек в много на брой багажници. Одобрените участници разследват реални криминални случаи, мистериозни смърти, обитавани от духове къщи или помагат на хора в беда. В края на всеки епизод жури избира най-добрия екстрасенс, който получава "бял плик", и най-слабия (който напуска предаването с "черен плик".

Още: Ще се мре, но не е задължително: БТА дава трибуна на бразилски медиум да ни подготви за катаклизми

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
екстрасенс Джефри Епщайн руска телевизия Джефри Епстийн медиум
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес