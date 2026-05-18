Руски медиум призова духа на Епстийн, но стана "греда" (ВИДЕО)

"Артьом Бесов току що призова духа на най-големия злодей в модерната история – Джефри Епстийн. Той е тук. Има връзка с покойника. Хайде де – можем ли да разговаряме с него?". Това накратко представлява (предизвестения) "провал" на един от руските "медиуми", участващи в руското телевизионно шоу "Битката на екстрасенсите".

Още: Нова мистерия около Епстийн: Разкриха предполагаема предсмъртна бележка (СНИМКА)

"По някаква причина не можа да се установи връзка със задгробния живот. Очевидно дори призракът на Епстийн е решил да стои далеч от руската телевизия", иронизира беларуската опозиционна медия NEXTA.

🤡 On the Russian TV show Battle of the Psychics, medium Artyom Besov tried to summon the spirit of Jeffrey Epstein to help him pass a challenge



But for some reason, no connection with the afterlife could be established.



Apparently, even Epstein’s ghost decided to stay away… pic.twitter.com/KKhelxhUHl — NEXTA (@nexta_tv) May 17, 2026

"Битката на екстрасенсите" е руско риалити предаване, което се излъчва по руския телевизионен канал ТНТ. То стартира през вече далечната 2007 година – едно от класическите изпитания, за да влезеш в шоуто, е да познаеш какво има зад черна завеса или какво е сложено в затворена кутия. Друг тест – къде е скрит човек в много на брой багажници. Одобрените участници разследват реални криминални случаи, мистериозни смърти, обитавани от духове къщи или помагат на хора в беда. В края на всеки епизод жури избира най-добрия екстрасенс, който получава "бял плик", и най-слабия (който напуска предаването с "черен плик".

Още: Ще се мре, но не е задължително: БТА дава трибуна на бразилски медиум да ни подготви за катаклизми