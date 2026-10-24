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Заради растящи заплахи: САЩ изтеглят част от дипломатите си от Близкия изток

24 октомври 2026, 7:55 часа 788 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Заради растящи заплахи: САЩ изтеглят част от дипломатите си от Близкия изток

Държавният департамент на САЩ ще намали броя на служителите си в четири посолства в Близкия изток, след като получи информация от разузнаването, че Иран е засилил значително усилията си да нанесе удари срещу американски персонал в региона. В меморандум, изпратен до държавния секретар на САЩ Марко Рубио, директорът на Националното разузнаване Джей Клейтън заяви, че неговите екипи "са получили разузнавателна информация, че Иран значително е увеличил усилията си да извърши нападение срещу американски персонал".

"Смъртоносните заговори на иранците срещу американски граждани са достигнали напреднали етапи както в Близкия изток, така и в някои други страни", заявява Клейтън.

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Трима американски официални представители, които са пожелали да останат анонимни поради деликатния характер на въпроса, потвърждават, че документът е бил изпратен на Рубио в качеството му на държавен секретар и съветник по националната сигурност, съобщи "Аксиос".

Меморандумът се появява малко след като Държавният департамент обяви, че намалява персонала в американските посолства в Йордания, Ливан, Катар и Обединените арабски емирства (ОАЕ). Източниците заявиха, че заплахите от Иран и подкрепяните от Иран йеменски бунтовници хуси имат връзка с промените в състава на персонала.

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Всички засегнати посолства изпълняват делата си в състояние, известно като "ограничени операции", което вече е довело до намаляване на броя на персонала им. Посолствата ще останат отворени, пише БТА.

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Въпреки това, за разлика от Саудитска Арабия, където в сряда на несъществения персонал на САЩ и техните семейства беше наредено да напуснат кралството, служителите в останалите четири държави не са задължени да напуснат.

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Близък изток Дипломати посолства Марко Рубио война Иран
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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