Тръмп: Може да проведем още една малка операция срещу Иран (ВИДЕО)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон може да проведе още една военна операция срещу Иран, предаде Ройтерс. Агенцията отбелязва, че това се случва в момент, когато конфликтът навлиза в осмия си месец, а ръста в цените на горивата оказва натиск върху изхода от междинните избори в САЩ. "Може да проведем още една малка операция от типа "Епична ярост", каза Тръмп по време на митинг в щата Флорида, докато говореше за войната. Той не даде повече подробности.

Trump on Iran: We may do another little Operation Epic Fury, or they will agree. If they're smart, they will just say, "Let's get down to business." But I doubt they will do that because perhaps they're not smart. https://t.co/cucvWMKi4p — Clash Report (@clashreport) October 23, 2026

Операция "Епична ярост" е наименованието, използвано от американските въоръжени сили за войната им срещу Иран, която започна с нанасянето на удари срещу Ислямската република на 28 февруари.

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По-рано днес Тръмп заяви, че САЩ биха могли да сложат бърз край на войната, но изрази съмнение дали Вашингтон трябва да се стреми към бързо приключване или да позволи на конфликта постепенно да затихне. Тръмп, който предлагаше променящи се цели и срокове за войната, заяви по-рано този месец, че САЩ няма да предприемат атака срещу Иран преди междинните избори, на които ще се реши кой ще контролира Конгреса, отбелязва Ройтерс.

Спешна евакуация в Близкия изток

В потвърждение на засилващите се страхове от нова военна искалазия, днес стана ясно, че Съединените щати са предприели спешна евакуация на дипломати и техните семейства от няколко средиземноморски държави сред страхове от регионално обостряне. Държавният департамент тази седмица нареди на некритичния персонал и на всички членове на семействата да напуснат Саудитска Арабия след засилените хутски атаки срещу кралството, докато тайно намалява персонала в посолствата в Йордания, Бахрейн, Кувейт, Катар, ОАЕ и Ливан, предаде CNN.

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