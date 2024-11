Няма да повярвате какво има на гърба на картината "Мона Лиза" (ВИДЕО)

Картината "Мона Лиза" или "Джокондата" на Леонардо да Винчи е едно от най-известните художествени произведения в целия свят. Мистериозно усмихващата се жена е толкова разпознаваема и популярна, че ликът ѝ може да бъде видян по всякакви аксесоари, като "цитат" в други произведения, като "персонаж", изигран от актьори и какво ли още не.

Историята на картината също е доста любопитна. Тя е рисувана през XVI в. с маслени бои върху дървена дъска от топола. Изобразената дама е Лиза - съпруга на богатия флорентински търговец Франческо дел Джокондо. "Мона" пък е еквивалент на "Мадам". Другото заглавие на картината - "Джокондата", идва от името на Франческо дел Джокондо, което означава "весел, жизнерадостен". Смята се, че картината е започната през 1503 г. и е завършена 4 години по-късно.

Снимка: Getty Images

"Мона Лиза" е собственост на френското правителство и Лувъра, където е изложена и целогодишно се радва на огромен туристически интерес. Картината е обект и на различни протестни акции, последната от които бе в началото на 2024 г. Тогава "Джокондата" бе залята със супа от екоактивистки, които искаха да заявят "правото на здравословна и устойчива храна". За щастие, от 2005 г. картината е поставена зад специално бронирано стъкло, което спира всякакви хулигански набези.

И така, всички знаем как изглежда картината, но знаем ли какво има на гърба ѝ? Според различни снимки и клипове на гърба на дървената дъска е изписан надписът "Джоконда", явно за да се обозначи, че това е съпругата на Франческо дел Джокондо. Виждат се ясно и буквата "H" и числото 29, за които няма яснота с какво значение са. Вижда се и червен печат, както и други неясни символи.

