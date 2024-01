"Начало на гражданска съпротива": Заляха със супа картината на "Мона Лиза" в Лувъра (СНИМКИ и ВИДЕО)

Вандалите оправдаха действието си с желанието си да насърчават "правото на здравословна и устойчива храна". За щастие обаче най-известната картина в света е представяна зад защитно стъкло от 2005 г., а подобна вандалска проява се случва за пореден път.

Отговорност за заливането със супата днес бе поета от екоорганизация, наречена Riposte Alimentaire ("Хранителна съпротива"). След инцидента управата на Лувъра задейства кризисен център - залата, в която се намира "Мона Лиза", беше незабавно евакуирана и започна да се почиства.

At this point, the art world is complicit.



You can't get that close to the Mona Lisa with soup without the Louvre knowing what's going on. Mona Lisa is behind bullet proof glass anyway. They probably see it as a cheap PR stunt.



