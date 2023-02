Швейцария - спасението за украинските картини

Докато сирените вият, Юри Вакуленко събира малко багаж и отива директно в галерията, където ще прекара следващите 66 дни в мазето с подготвена бронежилетка и противогаз, за да се грижи за картините.

Вакуленко, който не иска творбите да събират прах в някой склад в чужбина, изпраща запитвания към различни европейски музеи дали имат интерес да приютят модифицирани версии на две изложби, които вече са били показвани в Украйна.

Два швейцарски музея - Musée d'Art et d'Histoire в Женева и Kunstmuseum Basel, проявяват интерес. "Това беше идея, която щеше да даде възможност нашите картини да са на безопасно място, позволявайки на галерията ни да се бори на културния фронт", казва Вакуленко пред Ройтерс.

Музеят в Женева, който през 30-те години на 20 в. приютява картини от музея Прадо по време на гражданската война в Испания, дори изпраща специални опаковачни материали и сандъци, с които да се обезопасят картините по време на транспортирането им.

Музеят Rath, в който се излагат временните експозиции на Musée d'Art et d'Histoire, в момента показва експозицията "От здрач до зори" ("From Dusk to Dawn"), съставена от картини на украински художници. Изложени са и сандъците, в които са транспортирани творбите от Украйна.

Вакуленко казва, че картините са били строго охранявани по време на двудневното им транспортиране до Полша. "Най-важно беше да пазим в тайна движението на товара на територията на Украйна. Детайлите и точният маршрут, по който се придвижваха картините, бяха известни на ограничен кръг от хора, директно свързани с процеса по транспортиране и охрана."

ОЩЕ: "Метрополитън" обяви художниците Иля Репин и Иван Айвазовски за украинци

Експозицията в Базел показва 49 картини от 18-и до 20-и в., рисувани от художници, родени в Украйна, като Иля Репин и Володимир Боровиковски. Много от художниците са се учили в Русия и са свързвани с тази страна. Експозициите обаче променят цялата концепция за руското изкуство, в която се вписват творбите.

"Този проект е важен от гледна точка на наратива на въпросните колекции и възможността да видим тяхната история по-осъзнато и критично", казва Олга Осадчи - асистент-куратор в Kunstmuseum Basel.

"Свикнали сме с термина "руско изкуство", но в него се съдържат други много по-съществени неща".