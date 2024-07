YouTube стратегът Mario Joos пред Actualno: Не търсете велики идеи - направете вашите идеи велики

Mario Joos е човек, който познава всяка тънкост в YouTube. Той е "магьосникът", който може да усети потенциала на определен канал и с точните съвети да привлече към него милиони, милиони нови последователи. Марио ще бъде един от основните гости на Aniventure Comic Con на 6 и 7 юли в Интер Експо Център и ще говори именно за това - как се създава онова ангажиращо съдържание в най-голямата онлайн видеоплатформа, което да доведе много нови последователи и те да останат, за да гледат всеки следващ клип.

Mario Joos е човекът зад някои от най-успешните канали в YouTube и е работил с гиганти в бранша като MrBeast – най-големият канал в платформата, в момента работи със Stokes Twins, които са най-бързо развиващият се канал с над 15,5 милиона абонати, присъединили се само през последния месец, а списъкът продължава с имена като Brave Wilderness, Jose Zuniga и много други.

Зададохме няколко въпроса на Марио, за да разберем как самият той е попаднал в необятния свят на YouTube и кои са проектите, с които най-много се гордее. А на Aniventure Comic Con и вие ще можете да зададете своите въпроси към него.

-------------------------------------------

Ще бъдеш един от основните гости на Aniventure Comic Con в София. Какво очакваш от българската публика? Какво си подготвил за участието си в България?

Честно казано, не знам какво да очаквам, тъй като това ще е първата ми среща с българската публика. Знам обаче, че често хората подценяват участията си в страните от Източна Европа, каквато е България, но срещите там са също толкова вълнуващи, както във всички други държави.

На това събитие ще споделя няколко истории "зад кулисите" за това какво е да работиш с някои от най-големите създатели на съдържание. Това ще е първото ми подобно представяне публично и нямам търпение да споделя опита си.

Да, в София ще бъде едно от първите ти публични участия. Има ли нещо, което те притеснява?

YouTube често е смятан за пространство, в което всичко се прави с идеална цел и благородни намерения. Обаче аз се притеснявам, че разкриването на процесите, които се случват зад камера, може да отнеме магията от качественото съдържание. Все едно да разкриеш как се прави някой фокус.

Ти си YouTube майстор и си помогнал на много потребители да се сдобият с колкото се може повече последователи. Ти самият как започна? Защо реши да помагаш на другите да постигат техния личен онлайн успех?

Случайно попаднах в YouTube. Преди това бях професионален геймър в PUBG, което е една от най-големите видеоигри изобщо. Тъй като бях номер 1, имах късмета да се срещна с много успешни YouTube личности. Един ден един от тях ме попита дали се интересувам от това да проверя дали гейминг познанията ми биха могли да помогнат в това да се разбере YouTube алгоритъмът. Моментът беше идеален, защото вече исках да се развивам отвъд гейминга. Така че започнах да работя с този контент криейтър, който имаше 10 милиона последователи, и постепенно навлязох зад кулисите на YouTube. Там работехме в посока на това да превръщаме видеа с 1 милиона гледания във видеа с 10 милиона гледания. Честно казано, чувството да помагаш на други да растат, вместо да пазиш аудиторията за себе си, е страхотно. И затова станах YouTube стратег вместо YouTube създател. Може би историята ми не е много забавна, но точно така се случи.

Разкажи ни за YouTube проекта, с който най-много се гордееш?

Три са проектите, с които най-много се гордея:

1. Участието ми в MrBeast Squid Game: Този проект се отличава не само защото беше най-комплексното видео, което някога съм записвал, но и защото бях силно въвлечен в цялата продукция. От това да разбера как да наблюдавам 456 души по време на играта "Red Light, Green Light", до това да събирам по двойки участниците за играта с топчетата - беше уникално предизвикателство.

2. Проектът Stokes Twins: След като се оттеглих от екипа на MrBeast, се чудех дали бих могъл отново да постигна подобен успех. В последните няколко месеца каналът на Stokes Twins се превърна в най-бързо растящият в YouTube. Това постижение ме кара да се вълнувам и да се гордея. Готов съм да работя със следващия създател, който има потенциала да достигне 100 милиона гледания на видео.

3. Каналът The Checkpoint: Този по-малък канал е специален за мен, защото му помогнах да достигне от 17 милиона гледания месечно до 80 милиона. Понякога не става дума само за това да имаш колкото се може повече гледания и последователи, но и за това колко време и усилия влагаш в един канал и след това да видиш, че той става успешен.

Можеш ли да разделиш аудиторията на различни групи? Какви са основните типове хора, които гледат съдържание в YouTube?

Хората гледат клипове в YouTube по различни причини. Обичам да казвам, че има пет основни начина за категоризиране на потребителите:

Демография: Това включва възраст, пол и други статистически характеристики

Това включва възраст, пол и други статистически характеристики Локация: Къде се намират географски потребителите и как местоположението им влияе на езиците, които знаят и говорят и т.н.

Къде се намират географски потребителите и как местоположението им влияе на езиците, които знаят и говорят и т.н. Психография: Тук влизат предпочитанията им за съдържание и лична ценностна система.

Тук влизат предпочитанията им за съдържание и лична ценностна система. Поведение: Тук е важно онлайн поведението им, като история на гледане, тип ангажираност и как търсят съдържание

Тук е важно онлайн поведението им, като история на гледане, тип ангажираност и как търсят съдържание Когнитивни фактори: Тук се включват когнитивни умения като задържане на вниманието и интелектуален капацитет, които ни показват колко сложно може да бъде съдържанието ни.

Ако трябва да дадеш само един съвет към хората, които сега започват да създават съдържание в YouTube, какъв ще бъде той?

По-голямата част от магията се случва при оптимизацията на съдържанието. Тогава, когато вече си качил видеото, анализираш данните и ги използваш, за да създадеш следващото видео. Ето една мисъл, която никога да не забравят: Не търсете велика идея - направете вашите идеи велики.

Интервю на Неда Ковачева

----------------------------------------

Не пропускайте тази и още много вълнуващи срещи по време на Aniventure Comic Con на 6 и 7 юли в Интер Експо Център. Сред обявените артисти до момента са актьорите Рос Марканд (The Walking Dead, Avengers, Doctor Strange), Дан Фоглър (Fantаstic Beasts, The Walking Dead), Анна Шафър (The Witcher, Harry Potter), Винсънт Ригън (One Piece, 300), както и международните косплей артисти Bambi Lashes Dеsign, Erza Cosplay и Thames Malerose. Ще видим още испанския комикс артист Christian Duce, свързан с отличителни творби за DC Comics и Marvel, а освен Неда Малчева от българска страна ще участват и авторите на "Тони Патето".

Повече информация и билети ще откриете ТУК.