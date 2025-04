Бойкот: Реал Мадрид вдигна скандал за чудо и приказ преди Ел Класико!

Голям скандал се разрази в часовете преди Ел Класико! Реал Мадрид реши да протестира срещу Кралската футболна федерация в навечерието на финала за Купата на Краля срещу Барселона. „Лос бланкос“ пропуснаха всички официални събития преди дербито – пресконференцията, тренировката и официалните снимки, а причината е недоволство заради пресконференцията на съдиите, които ще ръководят срещата. Впоследствие обаче столичани излязоха с декларация, с която успокоиха страстите.

Реферите Рикардо Де Бургос Бенгоетчеа и Пабло Гонсалес Фуертес отговориха остро на клубната телевизия на “белия балет”, която ги критикува още преди първия съдийски сигнал. Това ядосало мадричани, които според испанските медии са поискали смяна на съдиите. От Кралската испанска футболна федерация обаче не са се съгласили.

По-късно Реал излезе с официално изявление: “Реал Мадрид счита публичните изявления, направени днес от съдиите, определени за финала за Купата на Краля, за неприемливи. Тези протести, които изненадващо фокусираха вниманието върху видеоклипове от медия, защитена от свободата на изразяване, като телевизията на Реал Мадрид, умишлено проведени 24 часа по-рано срещу един от участниците във финала, демонстрират още веднъж ясната и явна омраза и враждебност на тези съдии към Реал Мадрид.

ОЩЕ: Хаос в Мадрид преди Ел класико: Анчелоти ще гони последна слава без ключови играчи

🚨 OFFICIAL: Real Madrid statement. “Real Madrid CF considers the public statements made today by the referees designated for the Copa del Rey Final, scheduled to be held tomorrow, April 26, 2025, to be unacceptable. These protests, which have surprisingly focused attention on… pic.twitter.com/oeBUc4dLjm

Още по-изненадващи изявления със заплашителен тон, намекващи за единството на реферите, бяха използвани, за да се обявят предполагаеми мерки или действия, които далеч не отговарят на принципите на справедливост, обективност и безпристрастност... Като се има предвид сериозността на случилото се, Реал Мадрид се надява, че отговорните за RFEF (б.ред. - Испанската футболна федерация) и съдийската институция ще действат съответно, като предприемат необходимите мерки за защита на престижа на институциите, които представляват”, написаха "кралете".

Те отмениха пресконференцията на Карло Анчелоти и Лука Модрич, откритата тренировка в Севиля и фотосесията на Анчелоти с треньора на каталунците Ханзи Флик. Появиха се и много спекулации, че Реал Мадрид няма да излезе за Ел Класико, които бяха опровергани:

„Нашият отбор никога не е обмислял възможността да се откаже от участие в утрешния финал. Клубът разбира, че прискърбните и неуместни изявления на назначените за този мач арбитри, направени 24 часа преди финала, не могат да помрачат спортно събитие от световно значение, което ще бъде наблюдавано от стотици милиони хора. Реал Мадрид разбира, че футболните ценности трябва да надделеят, въпреки враждебността и неприязънта, които за пореден път срещу нашия клуб проявиха съдиите, назначени за финала“, написаха от "белия балет".

ОЩЕ: Позабравеният турски вундеркинд остави Реал Мадрид в битката за титлата в Ла Лига

👉 Boycotted the Ballon d’Or ceremony

👉 Threatened to boycott the Copa del Rey final

👉 Humiliated by Arsenal in the Champions League

👉 Losing to Barcelona in the title race



Are Real Madrid the most embarrassing club of the season? 🤔 pic.twitter.com/Q7lCytnAeJ