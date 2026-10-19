Без Зеленски и Европа: Путин опитва да организира среща с Тръмп и Си Дзинпин за Украйна

Руският диктатор Владимир Путин е предложил той, президентът на САЩ Доналд Тръмп и китайският лидер Си Дзинпин да се срещнат следващия месец, за да обсъдят Украйна, предаде The Wall Street Journal. Целта е опит да договорят прекратяване на четиригодишния конфликт при условия, изгодни за Москва, това съобщават източници, запознати с обсъжданията. Този план е опит на Путин да се възползва от затоплянето на отношенията между Тръмп и руския диктатор – тенденция, която предизвика тревога в Украйна и сред нейните съюзници във Вашингтон и Европа.

Без Зеленски и Европа

Украинският президент Зеленски няма да участва в предложените разговори, тъй като руският лидер се стреми да договори прекратяване на конфликта при условия, изгодни за Москва. Една такава среща на върха – проведена без участието на украинския президент Володимир Зеленски – би била безпрецедентна и би прозвучала като тревожен сигнал в европейските столици и отвъд тях.

Не се очаква да присъстват на срещата и европейските лидери.

NEW: Putin has proposed a summit with Trump and Xi on the sidelines of the November 18–19 APEC summit in Shenzhen, China, to negotiate an end to the Ukraine war, without Zelensky or European leaders. Trump has not yet agreed, but his recent easing of pressure on Russia suggests he may be open to the idea. Source: WSJ — Clash Report (@clashreport) October 19, 2026

Тръмп предава Европа и Украйна

Информацията за срещата идва непосредствено след две решения на Тръмп, от които Европа и Украйна останаха предадени.

Става въпрос за временното вдигане на санкциите срещу руския дизел, а след това и блокиранет на Закона за т.нар. адски санкции срещу Русия и Иран от 2026 г. на покойния сенатор-републиканец Линдзи Греъм. Аргументът за блокиране на Закона Греъм беше в името на "националните интереси на САЩ", стана ясно от съобщение на официалния сайт на Белия дом. ОЩЕ: Тръмп окончателно предаде Украйна и Европа: Блокира "адските" санкции срещу Русия