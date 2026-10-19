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Без Зеленски и Европа: Путин опитва да организира среща с Тръмп и Си Дзинпин за Украйна

19 октомври 2026, 10:01 часа 1684 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Без Зеленски и Европа: Путин опитва да организира среща с Тръмп и Си Дзинпин за Украйна

Руският диктатор Владимир Путин е предложил той, президентът на САЩ Доналд Тръмп и китайският лидер Си Дзинпин да се срещнат следващия месец, за да обсъдят Украйна, предаде The Wall Street Journal. Целта е опит да договорят прекратяване на четиригодишния конфликт при условия, изгодни за Москва, това съобщават източници, запознати с обсъжданията. Този план е опит на Путин да се възползва от затоплянето на отношенията между Тръмп и руския диктатор – тенденция, която предизвика тревога в Украйна и сред нейните съюзници във Вашингтон и Европа.

Без Зеленски и Европа

Украинският президент Зеленски няма да участва в предложените разговори, тъй като руският лидер се стреми да договори прекратяване на конфликта при условия, изгодни за Москва. Една такава среща на върха – проведена без участието на украинския президент Володимир Зеленски – би била безпрецедентна и би прозвучала като тревожен сигнал в европейските столици и отвъд тях.

Не се очаква да присъстват на срещата и европейските лидери. 

Тръмп предава Европа и Украйна

Информацията за срещата идва непосредствено след две решения на Тръмп, от които Европа и Украйна останаха предадени.

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Става въпрос за временното вдигане на санкциите срещу руския дизел, а след това и блокиранет на Закона за т.нар. адски санкции срещу Русия и Иран от 2026 г. на покойния сенатор-републиканец Линдзи Греъм. Аргументът за блокиране на Закона Греъм беше в името на "националните интереси на САЩ", стана ясно от съобщение на официалния сайт на Белия дом. ОЩЕ: Тръмп окончателно предаде Украйна и Европа: Блокира "адските" санкции срещу Русия

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Доналд Тръмп Владимир Путин Си Дзинпин война Украйна Закон Греъм
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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