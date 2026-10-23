Десетки загинали и разрушения след силното земетресение в Тибет (ВИДЕА)

Земетресение с магнитуд 7 по Рихтер разтърси китайския автономен район Тибет. Загинали са най-малко 16 души, 32 са ранени, а стотици жилища се срутиха в северния град Нагчу. Операциите по издирване и спасяване продължават след срутването на най-малко 339 къщи, съобщиха градските власти, позовавайки се на официални данни. От пострадалите 11 души са в тежко състояние, а останалите 21 са получили леки наранявания.

ОЩЕ: Силно земетресение разлюля Тибет

A house is on the verge of collapse after a powerful 7.0 magnitude earthquake struck Maru Township in Nagqu Prefecture, Tibet, China https://t.co/7E8I5oiQ6R — Surajit (@surajit_ghosh2) October 23, 2026

Спасителни екипи от полицията и противопожарните служби изграждат палатки за хората, останали без дом вследствие на труса. Това е най-силното земетресение в района през последните пет години.

Според Геоложката служба на САЩ земетресението е станало в 22:33 ч. местно време, като епицентърът му се е намирал на 191 километра източно-североизточно от Нагчу, в слабо населен високопланински район в северната част на Тибет. По данни на службата огнището на труса е било на дълбочина 18 километра.

Нагчу се намира на над 300 километра северно от столицата на Тибет, Лхаса. Епицентърът на земетресението е на около 400 км от Лхаса.

#EXCLUSIVE MAGNITUDO 7.1 EARTHQUAKE HITS NANGQU, TIBET PROVINCE, CHINA, KILLING 16 PEOPLES SO FAR Friday early day, 23rd October 2026 https://t.co/mjGQbe5LtS — Agraprana Pahlawan (@skynewsagra) October 23, 2026