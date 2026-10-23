Кабинетът "Радев":

Десетки загинали и разрушения след силното земетресение в Тибет (ВИДЕА)

23 октомври 2026, 7:11 часа 707 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images/Guliver
Десетки загинали и разрушения след силното земетресение в Тибет (ВИДЕА)

Земетресение с магнитуд 7 по Рихтер разтърси китайския автономен район Тибет. Загинали са най-малко 16 души, 32 са ранени, а стотици жилища се срутиха в северния град Нагчу. Операциите по издирване и спасяване продължават след срутването на най-малко 339 къщи, съобщиха градските власти, позовавайки се на официални данни. От пострадалите 11 души са в тежко състояние, а останалите 21 са получили леки наранявания.

ОЩЕ: Силно земетресение разлюля Тибет

Спасителни екипи от полицията и противопожарните служби изграждат палатки за хората, останали без дом вследствие на труса. Това е най-силното земетресение в района през последните пет години.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Според Геоложката служба на САЩ земетресението е станало в 22:33 ч. местно време, като епицентърът му се е намирал на 191 километра източно-североизточно от Нагчу, в слабо населен високопланински район в северната част на Тибет. По данни на службата огнището на труса е било на дълбочина 18 километра.

Нагчу се намира на над 300 километра северно от столицата на Тибет, Лхаса. Епицентърът на земетресението е на около 400 км от Лхаса.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Тибет земетресение жертви разрушения
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес