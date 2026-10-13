Ефектът "Ормузки проток", подарък от Тръмп: И в Бали няма бензин (ВИДЕО)

Внезапен и мащабен недостиг на гориво парализира популярния индонезийски остров Бали. Образува се огромно задръстване, след като десетки бензиностанции затвориха врати, а пред малкото работещи се образуваха километрови опашки. Шофьорите са принудени да чакат с часове с надеждата да заредят автомобилите и скутерите си. Според местните власти и индонезийските медии най-тежко засегнати от хаоса са районите Денпасар, Кута, Бадунг и Джембрана. Само на територията на Джембрана недостигът е засегнал пряко 14 големи бензиностанции.

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Причината за внезапната криза е сериозно забавяне в доставките с морски танкери, които захранват острова. Смущенията в логистичната верига са блокирали както ежедневния транспорт на местното население, така и придвижването на хиляди туристи в най-натоварените зони на Бали.

Очаква се местните власти и енергийните оператори да предприемат извънредни мерки за пренасочване на цистерни, за да укротят напрежението по бензиностанциите през следващите часове.

🌴 Bali has suddenly run out of gasoline The island has turned into one massive traffic jam. Many gas stations have closed, while drivers are forced to wait for hours to get into those that remain open. Denpasar, Kuta, Badung and Jembrana have been particularly hard hit. In Jembrana alone, fuel shortages have affected 14 gas stations. The widespread disruption was caused by delays in the arrival of fuel tankers, Indonesian media report. — NEXTA (@nexta_tv) October 13, 2026