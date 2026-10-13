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Ефектът "Ормузки проток", подарък от Тръмп: И в Бали няма бензин (ВИДЕО)

13 октомври 2026, 10:40 часа 854 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Ефектът "Ормузки проток", подарък от Тръмп: И в Бали няма бензин (ВИДЕО)

Внезапен и мащабен недостиг на гориво парализира популярния индонезийски остров Бали. Образува се огромно задръстване, след като десетки бензиностанции затвориха врати, а пред малкото работещи се образуваха километрови опашки. Шофьорите са принудени да чакат с часове с надеждата да заредят автомобилите и скутерите си. Според местните власти и индонезийските медии най-тежко засегнати от хаоса са районите Денпасар, Кута, Бадунг и Джембрана. Само на територията на Джембрана недостигът е засегнал пряко 14 големи бензиностанции.

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Причината за внезапната криза е сериозно забавяне в доставките с морски танкери, които захранват острова. Смущенията в логистичната верига са блокирали както ежедневния транспорт на местното население, така и придвижването на хиляди туристи в най-натоварените зони на Бали.

Очаква се местните власти и енергийните оператори да предприемат извънредни мерки за пренасочване на цистерни, за да укротят напрежението по бензиностанциите през следващите часове.

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Бензин Бали остров Бали недостиг на горива
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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