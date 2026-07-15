Руснаците още малко и ще се избият по бензиностанциите: Стрелба след пререждане на опашката

Мъж е бил хоспитализиран след престрелка на бензиностанция в руския град Челябинск (Уралския федерален окръг, близо до границата с Казахстан), а стрелецът е бил задържан, съобщи на 15 юли местното издание 74.RU. На бензиностанция на „Газпромнефт“ е избухнал конфликт между двама шофьори, по време на който единият от тях е прострелял другия, вероятно с несмъртоносен пистолет, добавя медията, позовавайки се на полицията и на очевидци.

Стрелба заради пререждане

Според един от свидетелите конфликтът започнал, след като единият от шофьорите се опитал да се нареди пред останалите на опашката за бензин - често наблюдавана гледка в редица руски региони заради недостига, предизвикан от атаките на украинските въоръжени сили по рафинерии, танкери и цистерни с гориво.

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„На мъжа му беше казано да се нареди на общата опашка, за да зареди колата си, но той реши, че не иска. Ами, ако всички реагираха така? Имахме деца в колата, така че къде можеше да попадне куршумът? Пострадалият беше прострелян в стомаха и имаше много кръв“, казва свидетелят.

Заподозреният е задържан, бил пиян

Главното управление на Министерството на вътрешните работи в Челябинска област съобщи пред 74.RU, че стрелецът е избягал от мястото на инцидента, но по-късно следователите са задържали 26-годишен заподозрян. Според полицията между мъжете е възникнал конфликт, след което нападателят „е произвел изстрели срещу опонента си с неустановено оръжие, вероятно травматично, и след това е избягал“. В момента полицията издирва оръжието.

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Според челябинското издание е образувано разследване по член 116 от Наказателния кодекс на Руската федерация за нанасяне на телесни повреди. Също така се съобщава, че все още не е взето решение за предварително задържане на заподозрения, тъй като той е под административен арест за появяване на обществено място в нетрезво състояние.

Министерството на здравеопазването на Челябинска област съобщи, че състоянието на пострадалия е стабилно и той получава необходимата медицинска помощ.

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