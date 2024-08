Иран предупреди: Светът да чака до часове "извънредни събития" (ВИДЕО)

Водещ на иранската държавна телевизия IRIB TV3 заяви снощи, 2 август, на живо в ефир, че светът трябва да очаква до часове да стане свидетел на значителни и необикновени събития.

"В следващите часове светът ще стане свидетел на изключителни сцени и много важни събития."

Странното съобщение, в което не се дадоха повече подробности, предизвика доста вълнения и догадки в социалните мрежи и световните медии какво би трябвало да означава всичко това. Много потребители го възприеха като предупреждение за предстояща атака срещу Израел.

На фона на тази информация данни от сайта на Flight Radar24 показаха, че в небето над Израел нямаше никакви самолети, а също така те бяха много малко и по границите на страната с Египет и Йордания.

Още: Заплаха от Иран: САЩ са готови да пратят още бойни самолети в Близкия изток

В същото време ирански информационни канали пишеха, че "всички очакват заповедта на религиозния водач", както и цитираха изявление на иранския аятолах Али Хаменей, че "дойде краят на ционисткия режим".

🇮🇷🇮🇱 In the coming hours, the world will witness extraordinary scenes and very important events, - Iranian state television channel IRIB TV3



Intel Slava Z pic.twitter.com/fzvpcVrQ3e