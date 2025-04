Русский мир: Да те засмуче канал, а руската армия да обира магазина и да язди магарета (ВИДЕО)

След като подпали руският диктатор Владимир Путин подпали войната в Украйна, мнозина обърнаха и обръщат много по-голямо внимание на случващото се в Русия. Не само като директни новини какво става там и в Украйна, но и като последствия - за развитието на руското общество, за това как се променя начинът на живот. Не е към по-добро.

Няколко примера - в Краснодар жена за малко да загуби живота си, след като беше всмукана от канализационната система заради проливен дъжд:

💩Someone having a really bad day: a Russian woman was nearly sucked into an open manhole and washed into the sewage system during a heavy downpour that flooded the entire city of Krasnodar. pic.twitter.com/JQRpDBvm4P — NEXTA (@nexta_tv) April 3, 2025

Тарикати в Хабаровск - малко момченце влиза в машина за играчки, за да вземе каквото иска. Описанието - така се отмъщава за всички, пуснали пари в машината без успех да спечелят нещо -

🤡In the Khabarovsk region, a boy was shoved into a claw machine to collect all the prizes and got revenge on everyone who couldn't grab a toy from it. pic.twitter.com/7rYAp7wc56 — NEXTA (@nexta_tv) April 3, 2025

Руски войници къртят стена на магазин, за да го ограбят. Какъв е магазинът - няма значение,

"We're just looting a store, what kind of store? No idea." - face of the "Russian world" in all its glory in this video. They come, "liberate," destroy, and loot. pic.twitter.com/HjWzDoAnuX — WarTranslated (@wartranslated) April 3, 2025

И накрая - новите превозни средства на руската армия, на четири крака, по-точно четири копита. За тях вече се говори отдавна -