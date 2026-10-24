Ким Чен Ун е бил в Китай: Получил е поздрави от Си Дзинпин

Севернокорейският лидер Ким Чен Ун е бил на еднодневна екскурзия до китайския граничен град Дандун, предаде "Ал Джазира", позовавайки се на държавната китайска информационна агенция Синхуа.Ким е бил придружен по време на посещението си в събота от четвъртия най-високопоставен китайски служител, Уанг Хунинг, който му предаде „сърдечни поздрави и най-добри пожелания“ от китайския президент Си Дзинпин, според Синхуа.

North Korean leader Kim Jong-un made a surprise visit to Dandong, China, crossing the border via the newly opened New Yalu River Bridge. Chinese state media said Wang Huning, China’s fourth-ranked leader, accompanied Kim and conveyed greetings from President Xi Jinping. The four-lane bridge linking Sinuiju and Dandong was completed in 2014 with Chinese funding but sat unused for 12 years before officially opening on October 15 amid warming ties. — Clash Report (@clashreport) October 24, 2026

Преминал през новия мост между Китай и Северна Корея

Той символично е преминал през новооткрития мост между двете държави.

Експерти заявиха, че откриването на новия мост над река Ялу, който се простира на 3 км през река Ялу, е ключов символ на укрепване на връзките между двете страни и отразява намерението им за разширяване на търговията. Очаква се той да позволява двупосочен трафик денонощно, включително контейнерни превози и тежкотоварни камиони.

Четирилентовата конструкция е завършена през 2014 г., но откриването ѝ се забавя поради липса на свързващи пътища и митнически съоръжения от севернокорейска страна, според южнокорейски новинарски съобщения. „Откриването на моста разреши сериозен проблем в търговската логистика между Китай и Северна Корея“, каза пред агенция Ройтерс Лу Чао, експерт по отношенията между Китай и Северна Корея в Академията за социални науки Ляонинг, китайски правителствен мозъчен тръст в Шънян.

Китай е най-големият търговски партньор на Северна Корея и жизненоважен източник на дипломатическа, икономическа и политическа подкрепа за изолираната държава, въпреки че отношенията не винаги са били гладки. ОЩЕ: Слуховете за смъртта му са преувеличени: Държавни медии в КНДР пуснаха кадри с Ким Чен Ун