Слуховете за смъртта му са преувеличени: Държавни медии в КНДР пуснаха кадри с Ким Чен Ун

Ким Чен Ун се появи в севернокорейските държавни медии, изглеждайки забележително здрав за мъж, за когото се говори, че е починал от мозъчен кръвоизлив, съобщи Би Би Си. Снимки, публикувани от държавния вестник „Родонг Синмун“, показват 42-годишния диктатор, който разглежда изложба на дрехи и обувки с дъщеря си. Изображенията се появиха часове след като китайски дисидент, живеещ в САЩ, заяви, без доказателства, че Ким е бил откаран в болница в Пекин в кома и е починал.

В една от най-секретните държави в света фактите често са трудни за проверка, което създава плодородна почва за спекулации. Това последно твърдение произлиза от Уанджун Сие, който се представя за председател на Китайската демократическа партия, група, забранена от китайските власти. Той е разпространявал и преди непотвърдени твърдения, включително спекулации за смъртта на китайския лидер Си Дзинпин.

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Сие твърди, че Ким е получил тежък мозъчен кръвоизлив и е бил преместен в Пекин, тъй като Северна Корея не е имала медицински съоръжения, за да го лекува. Той твърди, че Ким по-късно е починал и че тялото му е било тайно върнато в Северна Корея, като режимът е прикрил смъртта му.

И все пак снимките разказват различна история. Вижда се как Ким разглежда експонати, придружен от Ким Джу Е и обичайната си свита от официални лица. Въпреки че няма начин да се знае точно кога са направени изображенията, има и други причини да се съмняваме в твърдението за смъртта му, отбелязва Би Би Си.

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Според медията ще има признаци и отвъд границите на Северна Корея, ако здравето на Ким се влоши внезапно. Китай би могъл да засили сигурността по границата си, за да се подготви за потенциална нестабилност или бежански потоци. Активността около севернокорейските дипломатически мисии също може да се увеличи.

Междувременно, южнокорейски разузнавателни служители заявиха пред Yonhap, че не са чули нищо в подкрепа на докладите. Слухът също така повтаря предишни фалшиви тревоги.

Защо тези слухове продължават да се появяват отново и отново?

Първата причина е наследяването – Северна Корея е управлявана от семейство Ким в продължение на три поколения, но какво ще се случи след Ким Чен Ун, остава по-несигурно, отколкото беше за неговите предшественици.

Ким Ир Сен прекара десетилетия в подготовка на сина си Ким Чен Ир за властта. По времето, когато Ким Ир Сен почина през 1994 г., планът за наследяване беше твърдо установен. Преходът на Ким Чен Ир беше сравнително гладък.

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Възходът на Ким Чен Ун беше по-бърз и по-несигурен. След като Ким Чен Ир претърпя инсулт през 2008 г., най-малкият му син бързо се издигна в йерархията. По времето, когато баща му почина през 2011 г., той вече беше публично обявен за бъдещ лидер.

Въпреки това, Ким Чен Ун прекара години в консолидиране на властта, прочистване на съперници и елиминиране на предполагаеми заплахи. Днес южнокорейското разузнаване смята, че той може би подготвя дъщеря си за наследник. Тя все по-често се появява на важни събития и военни демонстрации. Но се смята, че е само на 13 години. Северна Корея никога не е била ръководена от жена и тя не е била официално обявена за наследник. Младостта ѝ също би я направила уязвима във всяка борба за власт. Цялата тази несигурност помага да се обясни защо слуховете за здравето на Ким привличат толкова много внимание.