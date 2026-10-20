Китай изпраща сили срещу американски военен кораб

Китайската армия заяви днес, че е изпратила сили заради американски военен кораб, навлязъл според Пекин „незаконно“ във водите около спорни плитчини в Южнокитайско море. Южното командване на китайската армия заяви, че американският кораб „Чарлстън“ е „навлязъл незаконно“ във водите в непосредствена близост до плитчината Сабина в архипелага Спратли без разрешение от китайското правителство в ранните часове на днешния ден.

„Действията на САЩ нарушават суверенните права и интереси на Китай, застрашават морската сигурност и вредят на мира и стабилността в региона“, се посочва в изявление на командването. „Американската страна трябва незабавно да прекрати подобни действия“, се допълва в текста. Китайските военноморски сили са изпратили свои подразделения, за да проследят и наблюдават кораба.

Военноморските сили на САЩ засега не са отговорили на запитване за коментар. Обикновено американските военни определят подобни мисии като „операции за гарантиране на свободата на корабоплаването“, въпреки че последната известна такава операция на САЩ в Южнокитайско море беше преди повече от година.

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Китай смята почти цялото натоварено корабоплавателно трасе за своя територия. Териториални претенции върху части от него имат и Бруней, Малайзия, Филипините, Тайван и Виетнам.

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