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Крайъгълен камък: Израел да прекрати "насилственото изграждане" на селища на Западния бряг

16 октомври 2026, 6:03 часа 1929 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Крайъгълен камък: Израел да прекрати "насилственото изграждане" на селища на Западния бряг

Китайският външен министър Ван И заяви пред израелския президент Ицхак Херцог, че Израел трябва да прекрати и да отмени "насилственото изграждане" на селища на Западния бряг, съобщи в изявление днес китайското министерство на външните работи, цитирано от Ройтерс. Китай последователно отстоява позицията, че палестинският въпрос е най-голямата историческа несправедливост в настоящия век, подчерта Ван И пред Херцог по време на среща в Азербайджан, се посочва още в изявлението. Още: Израел одобри бюджет за строеж на 34 нови селища на Западния бряг

Крайъгълен камък

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Ван И заяви, че насърчаването на мира и помирението в региона е "крайъгълният камък" на китайската политика в Близкия изток.

Китай смята, че решението за създаване на две държави е правилният път към уреждането на конфликта, а непосредственият приоритет е да се осигури пълен достъп до ивицата Газа, за да не се допусне разрастване на хуманитарната катастрофа, допълни той.

Същевременно Израел трябва да прекрати и да отмени процеса на принудително изграждане на селища на Западния бряг, каза външният министър.

Китай е готов да работи заедно с международната общност за поощряване на всички страни в конфликта възможно най-скоро да се върнат към диалога и консултациите и да потърсят политическо решение, добави Ван И.

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Китай отдавна подкрепя палестинската кауза, а освен това поддържа близки отношения с основния регионален враг на Израел - Иран, припомня Ройтерс.

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Израел Западния бряг Китай война Израел
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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