Израел закрива британското консулство в Йерусалим

Израел обяви, че ще закрие британското консулство в Йерусалим в отговор на действията на Великобритания, която оглави западните санкции заради насилието на израелски заселници срещу палестинци на окупирания Западен бряг.

Също така Израел съобщи, че ще експулсира британски дипломати от център, който наблюдава подкрепяния от САЩ план за прекратяване на огъня в Газа, както и ще забрани британското обучение на силите на Палестинската автономия.

Освен това 12 британски представители, сред които бившият лидер на Лейбъристката партия Джереми Корбин, ще бъдат лишени от правото да посещават Израел.

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„Обвиненията, отправени днес от външния министър в британския парламент, са възмутителни лъжи“, заяви израелският външен министър Гидеон Саар, след като британският му колега Ед Милибанд обвини израелските заселници в етническо прочистване на Западния бряг, предаде Франс прес.

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Милибанд потвърди в парламента, че Обединеното кралство ще забрани вноса на стоки от израелски селища в района. Ходът на Обединеното кралство идва в момент, когато Израел планира да построи 1200 нови жилища на окупираната територия, предаде БНР.

Обединеното кралство ще „предприеме действия“ срещу компании и лица, които предоставят услуги, като реклама, строителство или финансиране, за разширяване на селищата. Страната ще отказва и всички заявления за лицензи за оръжия и друг износ, които „съществено допринасят за окупацията“.

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