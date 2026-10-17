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Лодка откри огън по танкер за LNG край Йемен

17 октомври 2026, 17:21 часа 998 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Лодка откри огън по танкер за LNG край Йемен

Лодка с 7 души на борда е открила огън по танкер за втечнен природен газ (LNG) на 140 морски мили югоизточно от йеменския град Мукала, съобщи Анадолската агенция, позовавайки се на Британската служба за морски търговски операции. Al Arabiya допълва, че танкерът за втечнен природен газ (LNG) е докладвал за приближаването на малка лодка със седем души на борда, като от лодката са произведени два изстрела по танкера.

Това накарало въоръжения екип за сигурност на борда му да отвърне с два предупредителни изстрела.

След това малкият плавателен съд е променил курса си, посочват от британската служба.

 

Война в Йемен: Все по-жестока и ескалира

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Дългогодишното и крехко примирие в Йемен официално остана в историята, след като внезапна и мащабна ескалация хвърли страната обратно в кръворопролитен конфликт. Процесът започна, след като подкрепяните от Иран хутите успяха да завземат ключови територии по Червено море, включително стратегическия проток Баб ел-Мандеб и части от град Мока. Това предизвика светкавична реакция и международно признатото правителство, в съюз със Саудитска Арабия, предприе мощен обратен удар с началото на операция „Зората на Йемен“, чиято цел е пълно военно възстановяване на контрола върху загубените територии. ОЩЕ: Заради хутите: Турция, Пакистан и Саудитска Арабия активират клауза за колективна отбрана (ВИДЕО)

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Йемен Танкер хути LNG
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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