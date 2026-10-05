Заради хутите: Турция, Пакистан и Саудитска Арабия активират клауза за колективна отбрана (ВИДЕО)

В понеделник Турция и Пакистан се споразумяха със Саудитска Арабия да активират „мерки за колективно възпиране“. Новината идва след атаките на хутите срещу кралството. Решението е взето на извънредно заседание на Стратегическия политически и отбранителен комитет на алианса в Рияд на 5 октомври. Саудитският министър на отбраната принц Халид бин Салман заяви, че мерките ще отговорят на атаките срещу кралството и отговорните за тях.

В изявление, публикувано от Министерството на външните работи на Пакистан, трите страни се ангажират да изпълнят задълженията си за колективна отбрана. Комитетът се съгласи „да премине незабавно към практическото изпълнение на ангажиментите за колективна отбрана и да предприеме необходимите мерки за осигуряване на договорените военни сили и способности и за осигуряване на бързото им разполагане в Саудитска Арабия“. Разполагането ще следва одобрени договорености и националното законодателство на всяка държава.

В изявлението не се посочват данни за войските, не се уточняват подразделения и не се разкрива нито график за разполагане на войските, нито правила за употреба на бойни действия. Договорената подкрепа е насочена към засилване на военната готовност и координация в Саудитска Арабия.

Комитетът осъди и опитите за атаки срещу Мека и Медина, както и продължаващите удари срещу саудитски градове и граждански и икономически обекти. В него се потвърди още, че заплахите към всеки член засягат и трите страни.

Турция запазва диалога в дневния ред

Турският външен министър Хакан Фидан заяви, че разговорите в Рияд са обхванали военната помощ за Саудитска Арабия, както и дипломатическите усилия за Йемен. „Обсъдихме също какво може да се направи, за да се разреши проблемът по мирен начин чрез диалог. Саудитска Арабия възприе много конструктивен подход към разрешаването на проблема“, каза той пред репортери след срещата.

Turkish Foreign Minister Hakan Fidan, following meetings held under the Mecca Agreement: We discussed in detail what kind of support can be provided to Saudi Arabia regarding the Yemen issue and what can be done to help resolve the conflict through peaceful means. https://t.co/m0Zj0dLX8z — Clash Report (@clashreport) October 5, 2026

Спешните преговори последваха срещи между военните ръководители на трите страни в края на септември и дискусии между техните външни министри по време на Общото събрание на ООН.

От договора до прилагането му

Саудитският престолонаследник Мохамед бин Салман, турският президент Реджеп Тайип Ердоган и пакистанският премиер Шехбаз Шариф подписаха Споразумението за съвместна отбрана в Мека на 7 август. Тяхното съобщение постановяваше, че въоръжено нападение срещу която и да е от подписалите ще се третира като нападение срещу всичките три. Основополагащата точка е подобна на член 5 от устава на НАТО - съгласно него, нападание срещу една страна членка ще се разглежда като атака срещу целия Алианс.

Пактът от Мека обхващаше и сътрудничество в областта на разузнаването, обучението, логистиката и връзките в отбранителната промишленост. Споразумението разшири споразумението за отбрана между Саудитска Арабия и Пакистан, подписано през септември 2025 г. Пълният текст на договора не е публикуван публично.

На срещата в Рияд комитетът назначи пенсионирания пакистански генерал-лейтенант Науман Махмуд за първи генерален секретар на алианса за тригодишен мандат.

Върна ли си контрола над Баб ел-Мандеб Йемен?

По-рано днес йеменските правителствени сили обявиха, че са поели контрола над стратегическия район Баб ел-Мандеб от хутите като част от продължаващата военна операция "Зората на Йемен". Военният говорител подполковник Маджид Абдула ал-Нузайли заяви, че подкрепяните от правителството бригади "Южни гиганти" и силите "Щитът на нацията" "успешно са поели контрола над Баб ел-Мандеб".

В поредица от публикации в американската социална платформа Х ал-Нузайли твърди, че правителствените сили са поели контрола и над летището Дхубаб и са прекъснали пътя между Дхубаб и Моха. Той заяви, че стотици бойци на хутите са били обкръжени в района на Дхубаб и ги призова да се предадат, като добави, че по-късно част от бунтовниците са избягали с лодки по море.

NEW: Saudi-backed Yemeni government forces say they have seized control of the Bab el-Mandeb Strait. https://t.co/RsOJL1up7t — Clash Report (@clashreport) October 5, 2026

По-късно обаче, притежаваният от ОАЕ Sky News Arabia, позовавайки се на йеменски източници, съобщи, че хутите категорично отричат информацията. Според бунтовниците, те запазват контрола си над района на Баб ел-Мандеб.