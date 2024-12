"Напред към Хомс": Бунтовниците в Сирия овладяха град Хама (ВИДЕО)

Сирийските бунтовници, предприели преди дни внезапна офанзива срещу режима на президента Башар Асад, изглежда, превзеха още един ключов град в страната - Хама.

Още: Данни за боеве в Хама и Манбидж, армията на Асад е в паника заради дронове: Руски източник (ВИДЕО)

Той се намира на около 100 км южно от крепостта им в Идлиб, Северозападна Сирия, и югозападно от вече превзетия Алепо - стратегически важен индустриален център. Още на юг по главния път е Хомс - ключов град, който служи като важен транспортен възел, свързващ най-гъсто населените райони на страната. Ако бунтовниците успеят да удържат Хама, да прогонят Сирийската арабска армия на Асад, подкрепяна от Русия и Иран, и да разширят зоната на контрол, то офанзивата към Хомс ще бъде открита. Градът е на около 160 км северно от столицата Дамаск.

NEXT STOP: HOMS



After the fall of Hama, the next major city in the Syrian opposition forces’ path is Homs, just 40 km away along the M5 highway, with only Er-Rastan and Talbiseh in between.



Er-Rastan’s terrain offers defensive advantages, with the Orontes River and a reservoir… pic.twitter.com/lyfWV96noW — Clash Report (@clashreport) December 5, 2024

Командирът на сирийските опозиционни сили - подполковник Хасан Абдулгани - обяви: "Героичен народе в Хомс, вашето време дойде. Обявете го за революция срещу несправедливостта и тиранията и бъдете такива, каквито ви познавахме".

Сирийската арабска армия на Асад обяви, че се оттегля от Хама, за да "защити живота на гражданите".

Footage of Assad regime forces withdrawing from the city of Hama earlier today. pic.twitter.com/YukxOEQgH5 — Clash Report (@clashreport) December 5, 2024

Припомняме, че по-рано днес, 5 декември, бунтовническите сили, водени основно от "Хаят Тахрир аш-Шам" (в миналото свързана с Ал-Кайда, като се дискутира усилено дали се е откъснала от организацията), накараха военните на Асад да побегнат панически от няколко места в района на Хама. Те изоставиха военни бази, щабове и военна техника: Армията на Асад бяга панически от Хама и изоставя военни бази (ВИДЕО).

Празнуващи хора и освободени затворници

Споделя се видео, което показва, че бунтовниците, действащи с подкрепата и на Сирийската национална армия – структура, създадена и финансирана от Турция – са поели контрол над централата на полицията в Хама.

Syrian opposition forces have took control of the Police Headquarters building in the city of Hama.



They failed. https://t.co/XPTKARB2Ub — Clash Report (@clashreport) December 5, 2024

Според протурския източник Clash Report бунтовниците са „освободили“ центъра на Хама от контрола на режима на Асад. Вече се споделят усилено и видеокадри на празнуващи жители.

Locals in Hama are delighted to see Syrian opposition fighters. pic.twitter.com/suDmEeQEsF — Clash Report (@clashreport) December 5, 2024

Стотици затворници от централния затвор в града ще бъдат пуснати от "Хаят Тахрир ал-Шам", твърди един от най-популярните украински военни профили в X - NOELReports. Той сподели и сателитни снимки, от които се предполага, че е овладяно военното летище на Хама, но след това ги изтри. Същото твърди и Clash Report.

Още: Новини от Сирия: "Брадите джихадисти" мислят за ново име. Много руска военна техника е в плен (ВИДЕО)

Hundreds of prisoners were release from the Hama Central Prison by HTS-led rebel forces. pic.twitter.com/RtYd7lwKYH — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 5, 2024

"Съобщавам ви, че вашите братя муджахидини започнаха да навлизат в град Хама, за да изчистят тази рана, която продължава вече 40 години. Умолявам ви тази победа да бъде без отмъщение и да бъде милостива", обяви предводителят на "Хаят Тахрир аш-Шам" Абу Мохамад ал-Джулани.

Още: САТЕЛИТНИ СНИМКИ: Русия бяга от двете си най-важни бази в Сирия

Pictures from inside Hama city after Syrian opposition forces liberated the city from Assad regime. pic.twitter.com/G3cYzr5xPe — Clash Report (@clashreport) December 5, 2024

Руски жалейки

"Днес бойци на терористичната организация "Хаят Тахрир аш-Шам" влязоха в Хама: градът се държеше пет дни. В момента присъствието на терористите е регистрирано в северната част на града и във военното летище, разположено на запад", пише популярният руски военнопропаганден Telegram канал "Рибар", който е поддържан от бившия говорител на руското Министерство на отбраната Михаил Звинчук.

Той цитира официалното комюнике на Сирийската арабска армия, в което се казва, че частите са напуснали Хама, за да "спасят живота на цивилното население и да пренесат бойните действия извън града".

"През изминалото денонощие сирийските информационни органи на срама (те не могат да бъдат наречени по друг начин) призоваха да не се вярва на информацията на бойците, да се вярва само на официалните източници, да не се поддаваме на пропагандата. През цялото това време информационните ресурси на бойците просто заливаха информационното поле с различни фалшиви и не толкова фалшиви видеоклипове. В крайна сметка фазата „ние контролираме всичко, не вярвайте на лъжите“ премина във фазата „ние напуснахме града“", критикува режима на Асад каналът.

Междувременно Китай призова гражданите си в Сирия незабавно да напуснат страната.