Руски деца "на сафари за украинци": Защото Путинова Русия така иска (ВИДЕО)

Над 3 години война в Украйна по безпрецедентен начин военизира руското общество. Разходите за руската армия и руските служби като държавни пари т.е. на руските данъкоплатци надвишават взети заедно парите за здравеопазване, образование и социални плащания. Над 40% от руския бюджет отива за "сферата на сигурността".

В тази порочна политика руските деца "не са забравени". Пореден пример – малко момиченце в униформа е взето на курс от руски военни, вижда се и оръжие в превозното средство – Още: Хвърляне на гранати и разминиране: Деца в руски детски градини показаха военната си подготовка (СНИМКИ, ВИДЕА)

Russians reportedly bring their children to the frontline for a sort of “safari” teaching them to kill Ukrainians. pic.twitter.com/InRLjQT34G