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Нова версия за отравянето на Навални: Бутилка вода от хотела в Томск (ВИДЕО)

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Нова версия за отравянето на Навални: Бутилка вода от хотела в Томск (ВИДЕО)
Снимка: Getty Images/Guliver
Нова версия за отравянето на Алексей Навални разпространиха чрез Instagram профила на блогъра негови привърженици. Според тях, той не е отровен от чай на летището напът за Москва на 20 август, а с Новичок в бутилка минерална вода в хотелската му стая в Томск. Като доказателство те публикуват видео от хотелската стая в Навални и обещават още разкрития по-късно тази вечер.

Припомняме, че лаборатории извън Германия вече потвръдиха, че Навални е бил отровен с "Новичок". Става ясно, че той е открит именно в бутилка с вода.

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Ето какво пишат активистите:

"Откъде е бутилката? Нека да обясним това, за което постоянно ни задават въпроси. Така наречената "бутилка" с "Новичок", добре, или по-скоро обикновена пластмасова бутилка с вода, върху която по-късно германска лаборатория откри следи от химическия боен агент.

Това е бутилка от стаята в хотела в Томск, където отседна самият Навални и целият ни екип.

Връщаме се към 20 август. На този ден част от екипа ни отлетя за Москва, а някои останаха в Томск, за да заснемат още кадри. По време на полета Алексей загуби съзнание и започна да се задавя, самолетът спешно кацна. Почти веднага служителите на ФБК, които останаха в Томск, научиха за инцидента. В този момент беше направено единственото възможно нещо. Обадиха се на адвокат, качиха се до стаята, от която току-що беше излязъл Навални, и започнаха да записват, описват и опаковат всичко, което намериха там. Включително бутилките с водата на хотела.

Как се случи това може да видите във видеото.

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Нямахме голяма надежда да открием нещо. Но за всички нас беше абсолютно ясно, че Навални не е "леко болен"... беше решено да се вземе всичко, което би могло да бъде хипотетично полезно по някакъв начин, и да се предаде на лекарите в Германия. Че няма да има разследване в Русия също беше ясно. Така и стана: измина почти месец, Русия не признава отравянето на Алексей.

Две седмици по-късно германската лаборатория откри следи от "Новичок" в бутилката от хотела в Томск. И тогава още три лаборатории, които взеха тестове от Алексей, потвърдиха, че Навални е бил отровен от него. Сега разбираме: това беше направено преди той да напусне стаята си, за да отиде на летището.

Днес в 20.00 ч. в предаването "Русия на бъдещето" на YouTube канала Navalny LIVE Георги Албуров @alburov ще разкаже подробностите."

Вижте тази публикация в Instagram.

Откуда взялась злосчастная бутылка? Давайте объясним, откуда взялось то, про что нам непрерывно задают вопросы. Так называемая “бутылка с «Новичком»”, ну, а точнее, обычная пластиковая бутылка из-под воды, на которой потом в немецкой лаборатории обнаружили следы боевого отравляющего вещества.  Это бутылка из номера в томской гостинице, где останавливался сам Навальный и вся наша съемочная группа.  Перенесемся обратно в 20 августа. В этот день часть нашей команды улетела в Москву, часть осталась в Томске доделывать видео. В полете Алексей потерял сознание и начал задыхаться, самолёт экстренно сел. Почти сразу сотрудники ФБК, которые остались в Томске, узнали о случившемся. В этот момент была сделана единственно возможная вещь. Они вызвали адвоката, поднялись в номер, из которого только что выехал Навальный, и начали фиксировать, описывать и упаковывать все, что там нашли. В том числе, и бутылки из-под гостиничной воды.  Как это происходило, вы можете посмотреть на этом видео.  Никакой особой надежды что-то такое обнаружить не было. Но поскольку нам было абсолютно ясно, что Навальный не “слегка заболел”, не “перегрелся” и Рафаэлкой здесь не поможешь, было решено забрать все, что может хоть как-то гипотетически пригодиться, и передать это врачам в Германии. То, что дело расследовать в России не будут, тоже было достаточно очевидно. Так и вышло: прошел почти месяц, Россия так и не признала отравление Алексея. Спустя две недели именно на бутылке из томского номера немецкая лаборатория обнаружила следы «Новичка». А потом еще три лаборатории, которые брали анализы у Алексея, подтвердили, что Навальный был отравлен именно им. Теперь мы понимаем: это было сделано до того, как он покинул свой номер, чтобы поехать в аэропорт. Сегодня в 20.00 в передаче «Россия Будущего» на ютюб-канале Навальный LIVE Георгий Албуров @alburov расскажет подробности.

Публикация, споделена от Алексей Навальный (@navalny) на

 

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Междувременно стана ясно, че Германия е поискала помощ от Агенцията за забрана на химическите оръжия за отравянето на Навални с новичок. Експерти от агенцията вече са взели биомедицински проби за изследване в сертифицирани лаборатории.

Навални се чувства по-добре и вече публикува първа снимка от болницата.

 

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