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Навални публикува снимкa от болницата (СНИМКА)

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Навални публикува снимкa от болницата (СНИМКА)
Снимка: Getty Images/Guliver
"Вчера цял ден дишам сам.", написа той, цитиран от Медуза.

Навални публикува първата публикация в Instagram след отравянето. На снимката той е седнал в леглото си и изглежда добре предвид преживяното.

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"Здравейте, аз съм - Навални. Липсвате ми. Все още не мога да правя почти нищо, но от вчера цял ден дишам сам. Съвсем сам. Без никаква странична помощ. Много ми хареса. Невероятен, недооценен от мнозина процес. Препоръчвам", пише блогърът в първото си обръщение към всички свои последователи след отравянето.

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