Навални публикува снимкa от болницата (СНИМКА)
Навални не възнамерява да остане в Германия
Алексей Навални не възнамерява да остане в Германия и планира да се върне в Русия, за да продължи предишните си дейности, съобщава Ню ...
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Привет, это Навальный. Скучаю по вам 😍. Я все ещё почти ничего не умею, но вот вчера смог целый день дышать сам. Вообще сам. Никакой посторонней помощи, даже простейший вентиль в горле не использовал. Очень понравилось. Удивительный, недооценённый многими процесс. Рекомендую
Редактор:
Любов Павлова
Етикети: Алексей Навални снимка Отравяне болница