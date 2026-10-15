Премиерът на Япония коментира ареста на журналист в Русия

Японският премиер Санае Такаичи отхвърли твърденията на руските власти за участие в разследването на остров Сахалин на Имай Юки, кореспондент на японския вестник „Хоккайдо Шимбун“, който беше задържан преди дни в Русия. Реакцията на Токио беше различна след задържането през 2019 г. на друг японски журналист по обвинения в шпионаж. През 2023 г., след задържането на журналиста на „Уолстрийт Джърнъл“ Евън Гершкович, тогавашният президент на САЩ Джо Байдън почти веднага отрече обвиненията.

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Няма истина в обвиненията

„Няма истина в тези обвинения“, каза Такаичи в отговор на въпросите на журналистите. Според нея подробностите по обвиненията на Русия са неизвестни, но Токио възнамерява твърдо да предаде позицията си на Москва. Реакцията на японския премиер идва два дни след ареста на Юки. ФСБ съобщи за задържането на Юки на 13 октомври 2026 г. Разузнавателната агенция заяви, че той е събирал информация за отбранителните способности на Русия и е действал по инструкции от японското разузнаване. По-късно той е бил отведен в Москва, където съд е разпоредил ареста на журналиста.

Снимка: Envato

Японското външно министерство също реагира на ситуацията във вторник. Временно изпълняващият длъжността посланик в Москва, Шуичи Токуда, поиска от заместник-директора на Трети азиатски департамент на руското външно министерство разяснения относно действията на ФСБ. На следващия ден ръководителят на европейския отдел на министерството, Кимитаке Накамура, заяви, че Москва не е предоставила на Токио обяснение за задържането на журналиста. Японското външно министерство също призова руския посланик Николай Ноздрев.

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2019 г.

Различна история. Действията както на японските, така и на руските власти този път са много различни от 2019 г., последния път, когато Русия задържа японски журналист по обвинения в шпионаж. Тогава японският журналист беше обвинен в опит да се сдобие с класифицирани материали за руския военен потенциал в Далечния изток. Журналистът беше освободен само след пет часа и беше задължен да напусне страната в рамките на три дни. Японското външно министерство не коментира тази история по това време.

Случаят „Гершкович“

Случаят „Гершкович“. Историята на Юмай Юки напомня за събитията, които се разиграха след ареста на Гершкович през 2023 г. Руски съд арестува журналиста в деня след задържането му. Няколко дни по-късно президентът на САЩ Джо Байдън публично нарече задържането на Гершкович „напълно незаконно“, а Белият дом подчерта, че обвиненията срещу журналиста са неоснователни. Гершкович беше освободен повече от година след ареста си, през август 2024 г., като част от мащабен обмен на затворници между Русия и западните страни.

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Няколко дни преди ареста на Юки, Япония предаде на Германия руски гражданин, задържан в страната от хакерската група Qilin, чийто софтуер се използва от севернокорейски хакери.

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