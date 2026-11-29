Украински дрон FP-1 се е взривил в района на село Сирт, област Чаели, около 1:30 часа тази сутрин. Идентификация на дрона е направена от местните власти, потвърди офиса на Ризе - този турски вилает се намира на Черно море.
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UKRAYNA MENŞELİ İHA ÇAYELİ'NİN SIRT KÖYÜNE DÜŞTÜ.. Rize Valiliği Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğünden kamuoyuna yapılan açıklamada, 29 Kasım 2026 tarihinde saat 01.30 sıralarında, Rize’nin Çayeli ilçesine bağlı Sırt Köyü’nde bir insansız hava aracının (İHA) düştüğüne ilişkin ihbar alınması üzerine bölgede arama ve inceleme çalışması başlatılmıştır. HABER: BAYRAM ALİ KAVALCI Rize Valiliği, Rize İl Jandarma Komutanlığı tarafından İHA'nın düştüğü yerde yapılan incelemelerde, düşen cismin Ukrayna menşeli, Fair Point firmasına ait FP-1 model kamikaze İHA olduğu tespit edilmiştir denildi. Düştüğü yerde patlayan İHA nedeniyle çevrede bulunan bir evin pencere camında hasar meydana gelmiş olup, bunun dışında herhangi bir can kaybı, yaralanma veya maddi hasar yaşanmamıştır. Olay yerinde gerekli güvenlik tedbirleri Rize İl Jandarma Komutanlığınca alınmış olup, İHA’ya ait parçalar Trabzon’dan gelen Patlayıcı Madde İmha (PAMİT) Timi tarafından yapılan müdahalenin ardından toplanmıştır şeklinde basın kuruluşlarına ve kamuoyunun bilgisine duyuruldu.— ajans53 (@ajanss53) November 29, 2026
При взрива е повреден прозорец на къща, няма пострадали хора, уточнява турският информационен проект Clash Report. Информационната агенция DHA съобщи, че дронът е ударил чаена градина в село Кьопрубашъ и е счупил прозорци на четири къщи. При експлозията е останал кратер от около 70 квадратни метра, добавя Hürriyet Daily News. Най-близката къща е била на около 300 метра разстояние. Експерти по обезвреждане на бомби от съседния Трабзон са събрали останките от дрона.
Rize’nin Çayeli ilçesine bağlı Sırt Köyünde kamikaze düştü. #türkiye #kamikaze #dron #UkraineWar #Filistin #Guercistan #Gazze #Russian #UkraineRussiaWar https://t.co/Twx1DMTMVT— Davut Suiçmez (@dvtsuicmz) November 29, 2026
FP-1 е еднопосочен ударен дрон с фиксирано крило. Украйна го използва за удари на далечни разстояния дълбоко в Русия. Производителят му - украинската оръжейна компания Fire Point, посочва следните характеристики за безпилотния апарат: обхват до 3400 километра и полезен товар до 60 килограма. Всеки дрон струва около 55 000 долара.
Украйна не е коментирала публично инцидента. Турските власти не са съобщили накъде се е насочил дронът. Ризе се намира на източното крайбрежие на Черно море в Турция. Украйна редовно нанася удари по руски пристанища отвъд морето, като Туапсе и Новоросийск.
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