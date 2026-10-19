Роднина, милиционер: Кадиров младши създаде силово подразделение от децата на чеченския елит (СНИМКА)

Синът на чеченския лидер Рамзан Кадиров, 19-годишният Адам Кадиров, е създал силово подразделение, състоящо се от негови близки роднини, деца на чиновници и негови охранители, разкри изданието "Вьорстка". Основаването на „Екипа K-13“ от Адам Кадиров е обявено в публикация със снимка в едноименния акаунт в Instagram. „Това са хора на думата, честта и дисциплината, готови да изпълнят всяка задача, независимо от мястото или времето. Лоялността към каузата, решителността и отговорността са принципите, които ръководят Екипа K-13“, се казва в публикацията.

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Членовете

На самата снимка, освен Кадиров, са изобразени още 18 души. Всички те позират с оръжие. „"Вьорстка"“ е идентифицирала повечето от присъстващите на снимката – повече от половината от тях са роднини на семейство Кадиров или синове на високопоставени служители и служители по сигурността:

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Якуб Чалаев е 21-годишният син на Замид Чалаев, който ръководи специалния полицейски полк на Министерството на вътрешните работи на Чечения.

Дока Айдамиров е 21-годишният племенник на съпругата на Рамзан Кадиров, Медни.

Шамил Ирасханов е 36-годишният роднина на Апти Ирасханов, началник на Министерството на вътрешните работи на Грозни.

Ахмат Висмурадов е 21-годишният племенник на вицепремиера на републиката Абузаид Висмурадов.

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Рамзан Даудов е 18-годишният син на чеченския премиер Магомед Даудов.

Рамзан Мацуев е 18-годишният зет на Айшат Кадирова.

Абубакар Кадиров е 30-годишният племенник на чеченския лидер. Минкаил Усманов е 23-годишният племенник на съпругата на Рамзан Кадиров, Медни.

Хас-Магомед Наурбиев е 19-годишният син на Магомед (Адам) Наурбиев, заместник-командир на Специалния отряд за бързо реагиране „Ахмат“.

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В силовое «подразделение» Адама Кадырова вошли его родственники и дети чеченской элиты 🔵 Участники «подразделения». В инстаграм-аккаунте силового «подразделения» сына главы Чечни Рамзана Кадырова Ахмата «Команда К-13» появилось фото с участниками формирования. Помимо лидера группы на снимке запечатлены 18 человек. «Верстка» смогла идентифицировать почти всех присутствующих на снимке: это родственники основателя «подразделения», его охранники и дети чеченской элиты. В частности, в «Команду К-13» вошли: Абубакар Кадыров — 30-летний племянник главы Чечни; Докка Айдамиров — 21-летний племянник жены Рамзана Кадырова Медни; Рамзан Даудов — 18-летний сын премьер-министра Чечни Магомеда Даудова; Хас-Магомед Наурбиев — 19-летний сын замкомандира СОБР «Ахмат» Магомеда (Адама) Наурбиева; Якуб Чалаев — 21-летний сын Замида Чалаева, возглавляющего спецполк полиции МВД по Чечне. У других идентифицированных участников «подразделения» не удалось найти родственников в чеченской элите. К примеру, на фото попал 28-летний Халид (Шамхан) Тесаев. В телефонных книгах он записан как «помощник Дустума» или «охрана Дустум». 🔵 Контекст. «Дустум» и «К13» — это позывные Адама Кадырова и его личный бренд. О создании неформального «подразделения» «Команда К-13» или «Дустум К-13» чеченские СМИ начали писать в конце 2025-го — начале 2026 года. Тогда, по сообщениям, участники формирования дежурили на дорогах, останавливали и осматривали автомобили. В соцсетях «подразделения» опубликованы кадры подготовки: мужчины в кепках с надписью «Дустум» учились управлять беспилотниками и противодействовать дронам, отрабатывали строевую подготовку, стрельбу и эвакуацию раненых. При этом неизвестно, участвовали ли бойцы этого формирования в каких-либо боевых действиях. «Верстка» назвала «Команду К-13» неформальным «подразделением». Фото: «Верстка» — Новая газета Европа (@novayagazeta_eu) October 19, 2026

Другите участници

Изданието не е открило връзка между останалите участници във снимката и семейството на чеченския лидер или други членове на елита на републиката. Например, на снимката е и 28-годишният Халид (Шамхан) Тесаев. Според изтекли документи, през 2025 г. бащата на Тесаев е работил като производител на зеленчуци в агропромишления комплекс в Астрахан. Тесаев-младши, от своя страна, е посочен в телефонните указатели като „помощник на Дустум“ и „охрана на Дустум“. Преди това е било известно, че е бил танцьор в ансамбъл „Нохчо“.

„К13“ е един от позивните и личната марка на Адам Кадиров. Предполага се, че „Екип К-13“ е неформално „подразделение“; няма споменавания за дейността му в социалните мрежи или в чеченските медии.

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