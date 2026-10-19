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Роднина, милиционер: Кадиров младши създаде силово подразделение от децата на чеченския елит (СНИМКА)

19 октомври 2026, 14:50 часа 1344 прочитания 0 коментара
Снимка: пресс-служба главы и правительства Чеченской Республики
Роднина, милиционер: Кадиров младши създаде силово подразделение от децата на чеченския елит (СНИМКА)

Синът на чеченския лидер Рамзан Кадиров, 19-годишният Адам Кадиров, е създал силово подразделение, състоящо се от негови близки роднини, деца на чиновници и негови охранители, разкри изданието "Вьорстка". Основаването на „Екипа K-13“ от Адам Кадиров е обявено в публикация със снимка в едноименния акаунт в Instagram. „Това са хора на думата, честта и дисциплината, готови да изпълнят всяка задача, независимо от мястото или времето. Лоялността към каузата, решителността и отговорността са принципите, които ръководят Екипа K-13“, се казва в публикацията.

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Членовете

На самата снимка, освен Кадиров, са изобразени още 18 души. Всички те позират с оръжие. „"Вьорстка"“ е идентифицирала повечето от присъстващите на снимката – повече от половината от тях са роднини на семейство Кадиров или синове на високопоставени служители и служители по сигурността:

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Якуб Чалаев е 21-годишният син на Замид Чалаев, който ръководи специалния полицейски полк на Министерството на вътрешните работи на Чечения.

Дока Айдамиров е 21-годишният племенник на съпругата на Рамзан Кадиров, Медни.

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Шамил Ирасханов е 36-годишният роднина на Апти Ирасханов, началник на Министерството на вътрешните работи на Грозни.

Ахмат Висмурадов е 21-годишният племенник на вицепремиера на републиката Абузаид Висмурадов.

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Рамзан Даудов е 18-годишният син на чеченския премиер Магомед Даудов.

Рамзан Мацуев е 18-годишният зет на Айшат Кадирова.

Абубакар Кадиров е 30-годишният племенник на чеченския лидер. Минкаил Усманов е 23-годишният племенник на съпругата на Рамзан Кадиров, Медни.

Хас-Магомед Наурбиев е 19-годишният син на Магомед (Адам) Наурбиев, заместник-командир на Специалния отряд за бързо реагиране „Ахмат“.

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Другите участници

Изданието не е открило връзка между останалите участници във снимката и семейството на чеченския лидер или други членове на елита на републиката. Например, на снимката е и 28-годишният Халид (Шамхан) Тесаев. Според изтекли документи, през 2025 г. бащата на Тесаев е работил като производител на зеленчуци в агропромишления комплекс в Астрахан. Тесаев-младши, от своя страна, е посочен в телефонните указатели като „помощник на Дустум“ и „охрана на Дустум“. Преди това е било известно, че е бил танцьор в ансамбъл „Нохчо“.

„К13“ е един от позивните и личната марка на Адам Кадиров. Предполага се, че „Екип К-13“ е неформално „подразделение“; няма споменавания за дейността му в социалните мрежи или в чеченските медии.

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Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Редактор
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