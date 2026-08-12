Кадиров отказа да изпрати чеченци в Украйна: Какво стана с "Ахмат – сила!"?

Чеченският лидер Рамзан Кадиров не желае явно повече да жертва чеченско население заради "руския мир". Той е отказал ново изпращане на чеченски подразделения във войната срещу Украйна, съобщи The Economist в свой материал, озаглавен "Чеченският лидер аплодира войната на Русия, но тихомълком я избягва". Източник на изданието отбелязва, че Чечения остава далеч от интересите на Русия в Украйна.

Според изданието, на среща с Владимир Путин през април Кадиров е заявил, че Чечения е обучила и изпратила над 70 000 войници в Украйна. Ако това е вярно, то означава, че републиката е изпратила около 9% от мъжкото си население, което би било най-високата цифра сред всички руски региони. Но реалните цифри се различават значително, посочва изданието, стъпвайки на оценки на Mediazona, според които от началото на пълномащабното нахлуване в Украйна са потвърдени само около 540 чеченски смъртни случая във войната от руска страна. Това са 0,2% от общите загуби на Русия, се казва още в материала.

Източници на The Economist казват, че Кадиров разбира отлично ситуацията и не иска хората му да загиват за чужди интереси.

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Припомняме, че в първите дни на руската инвазия през февруари 2022 г. сред най-известните чеченски формирования, изпратени в Украйна, беше 141-ви специален моторизиран полк "Ахмат Кадиров" на Росгвардия, известен като батальон "Север". Лозунгът "Ахмат-сила!" на силовите военни формирования на Кадиров, макар да е създаден преди войната срещу Украйна, стана особено известен и разпознаваем именно тогава.

Заглавната снимка е илюстративна и е направена с инструмента за ИИ ChatGPT5 на OpenAI