Силно земетресение в Тайван, има срутени сгради (ВИДЕА)

Тайванската служба за пожарна и аварийна безопасност съобщи, че един човек е загинал, а над 50 са ранени след земетресението.

Тайванските власти издадоха предупреждение за цунами в крайбрежните райони. "Земетресението може да предизвика цунами, което ще засегне Тайван. Предупреждението за цунами е издадено, за да напомни на жителите на крайбрежните райони да бъдат бдителни", се казва в съобщение, изпратено до местните по мобилните им телефони.

Предупреждение за цунами е издадено и от Япония за островите в югозападната част на страната. В Окинава се очакват вълни с височина три метра. "Евакуирайте се на по-високи места, не се обръщайте назад", посъветва водещ на японската обществена телевизия Ен Ейч Кей.

Най-малко 26 сгради се се срутили, повече от половината в град Хуалиен, а около 20 души са затрупани под отломките.

Пететажна сграда в слабонаселения Хуалиен бе силно повредена, като първият ѝ етаж се срути, а останалите се наклониха под ъгъл от 45 градуса.

