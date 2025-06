Пълен провал за Орбан: Референдумът му против Украйна в ЕС е с нищожна активност

Националното допитване в Унгария относно присъединяването на Украйна към ЕС е пред провал, заяви на 21 юни лидерът на унгарската опозиция Петер Магяр. "Пропагандната кампания на... правителството е пълен провал. Въз основа на информацията, която получихме от многобройни източници в Magyar Posta (Унгарски пощи), само 3-7% от изпратените "бюлетини" са били върнати", заяви лидерът на партия "Тиса" в публикация в социалните мрежи.

Референдумът беше обявен от унгарския министър-председател Виктор Орбан в началото на март и официално стартира на 19 април с бюлетини, изпратени на унгарските граждани. Много от бюлетините изрично насърчаваха гласоподавателите да отхвърлят кандидатурата на Украйна за членство в ЕС.

На 22 април Орбан заяви, че е гласувал против присъединяването на Украйна към ЕС по време на националното допитване, като сподели публично снимки, на които е отбелязал „против“ в бюлетината.

"Това означава, че реално максимум 500 000 души може да са „гласували“ на хартия... Кабинетът на министър-председателя разкри... че броят на подадените онлайн заявления е незначителен в сравнение с тези на хартия“, каза Магяр.

„Това съвпада с информацията, получена от правителствени източници - което показва, че въпреки пропагандните лъжи общият брой на „гласувалите“ може да е най-много 600 000“, добави той.

Въпреки съпротивата на правителството, социологическите проучвания показват обществена подкрепа за присъединяването на Украйна към блока. Според инициативата „Гласът на нацията“ на опозиционната партия "Тиса", която получи над 1,1 млн. отговора, 58,18% от участниците подкрепят кандидатурата на Украйна за членство в ЕС.

Магяр твърди, че националното допитване е събрало около 600 000 отговора, което би означавало, че собственото допитване на опозиционната партия има повече отговори от правителственото.

