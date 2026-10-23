След нападение по време на погребение: Шестима убити и десетки ранени в Йордания (ВИДЕО)

Най-малко шестима души са убити, а 28 други са ранени при нападение в йорданската провинция Карак, при което въоръжени мъже откриха огън по време на погребение в църква, съобщиха "Ал Джазира". Говорител на Дирекцията за обществена сигурност на Йордания заяви, че е потвърдена смъртта на най-малко шест души след нападението срещу църквата „Хамуд“ в петък. Йордански източници съобщиха преди това на Ал Джазира, че са убити седем души.

Оцелелите разказаха, че са чули експлозия, когато е тръгнала погребалната процесия, след което маскирани нападатели нахлули в църквата и започнали да стрелят.

Държавната телевизионна станция „Ал-Мамлака“ съобщи, че сили за сигурност са били разположени в църквата и преследват двама заподозрени, които са излезли от превозно средство и са открили огън.

Terrorist attack in Jordan: Gunmen open fire on people near a church At least six people were killed and 28 others injured. Between 150 and 200 people were inside the church at the time of the shooting, attending a funeral. The attackers are being sought by authorities. — NEXTA (@nexta_tv) October 23, 2026

Присъстващият на погребението Халед Буркан каза пред Ал-Мамлака, че десетки хора са били на шествието. Единият от нападателите е носел пистолет, каза той, а другият е носел пушка.

Все още никой не е поел отговорност

Няма незабавна поемане на отговорност за нападението; йорданските власти не са съобщили кой е отговорен.

Медията обаче отчита, че подобни атаки са изключително редки в Йордания. Християните, наброяващи около 300 000 души, съставляват малцинство от населението на Йордания, което е приблизително 11,5 милиона души, въпреки че страната е дом на няколко библейски места, които привличат християни от цял ​​свят. ОЩЕ: САЩ атакуваха ключова иранска база, Иран отвърна с ракетна атака срещу бази в Йордания (ВИДЕО)