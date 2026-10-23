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След нападение по време на погребение: Шестима убити и десетки ранени в Йордания (ВИДЕО)

23 октомври 2026, 17:36 часа 636 прочитания 0 коментара
Снимка: Pixabay
След нападение по време на погребение: Шестима убити и десетки ранени в Йордания (ВИДЕО)

Най-малко шестима души са убити, а 28 други са ранени при нападение в йорданската провинция Карак, при което въоръжени мъже откриха огън по време на погребение в църква, съобщиха "Ал Джазира". Говорител на Дирекцията за обществена сигурност на Йордания заяви, че е потвърдена смъртта на най-малко шест души след нападението срещу църквата „Хамуд“ в петък. Йордански източници съобщиха преди това на Ал Джазира, че са убити седем души.

Оцелелите разказаха, че са чули експлозия, когато е тръгнала погребалната процесия, след което маскирани нападатели нахлули в църквата и започнали да стрелят.

Държавната телевизионна станция „Ал-Мамлака“ съобщи, че сили за сигурност са били разположени в църквата и преследват двама заподозрени, които са излезли от превозно средство и са открили огън.

 

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Присъстващият на погребението Халед Буркан каза пред Ал-Мамлака, че десетки хора са били на шествието. Единият от нападателите е носел пистолет, каза той, а другият е носел пушка.

Все още никой не е поел отговорност

Няма незабавна поемане на отговорност за нападението; йорданските власти не са съобщили кой е отговорен.

Медията обаче отчита, че подобни атаки са изключително редки в Йордания. Християните, наброяващи около 300 000 души, съставляват малцинство от населението на Йордания, което е приблизително 11,5 милиона души, въпреки че страната е дом на няколко библейски места, които привличат християни от цял ​​свят. ОЩЕ: САЩ атакуваха ключова иранска база, Иран отвърна с ракетна атака срещу бази в Йордания (ВИДЕО)

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Йордания Стрелба Погребение
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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