САЩ атакуваха ключова иранска база, Иран отвърна с ракетна атака срещу бази в Йордания (ВИДЕО)

САЩ са осъществили ракетни удари по иранския остров Ларак. Това съобщиха както "Ал Джазира", така и иранската информационна агенция "Фарс". Според информацията на двете медии, ударите са били насочени по две ракетни установки на Корпуса на гвардейците на ислямската революция (IRGC), намиращи се на острова. Същото казва и Axios.

"Беше забелязано, че сили на Корпуса на гвардейците на ислямската революция се готвят да изстрелят ракети с касетъчни бойни глави към Ормузкия проток" - думите са на американски официален представител пред "Ал Джазира". А от корпуса съобщиха, че при атаката е имало загинали.

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Ирански отговор

Моментално Корпусът на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) обяви, че е атакувал американски военни цели в Йордания с балистични ракети и дронове в отговор на американските удари по остров Ларак. Видеокадри от случилото се се появиха в социалните мрежи.

Според КГИР, атаките са били насочени срещу технически и сервизни съоръжения, както и срещу самолети, разположени в американските бази "Крал Хюсеин" и "Ал Азрак" в Йордания. В съобщението също така се предупреждава, че "всяко враждебно действие ще предизвика още по-мощни ответни мерки", уточнява БТА.

IRGC releases footage showing tonight’s missile launches targeting U.S. bases in Jordan. pic.twitter.com/mEaOiraMKL — Clash Report (@clashreport) August 30, 2026

Американски военен източник съобщи пред Fox News, че почти всички ракети били прехванати и няма сериозни щети. Йорданската армия добави, че са прехванати 8 ракети, съобщава йорданската новинарска агенция "Петра".

Iranian ballistic missiles intercepted over Jordan. pic.twitter.com/Xw1F2PsZ7T — Clash Report (@clashreport) August 30, 2026

На този фон, цената на европейския сорт петрол "Брент" премина границата от 90 долара за барел, поскъпване с над 2%, информира Reuters. А броят на товарните кораби, които преминават през Ормузкия проток, спадна до пет на ден през изминалите вече почивни дни - 29 и 30 август. Данните са от специализирани сайтове за проследяване на морския трафик. Петте кораба са такива с включени транспондери, така че може да има и други преминали, които не са отчетени.

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Трафикът през уикенда е бил ограничен до малки кораби, показват данни на компанията Kpler. Сред тях са били два танкера за втечнен петролен газ, като единият от тях е напуснал протока по иранския маршрут, а другият е отплавал без да включва транспондера си и се е насочил към Индия. На 28 август през протока са преминали 14 кораба, включително един много голям танкер, натоварен с два милиона барела катарски петрол, който е напуснал протока с изключен транспондер. Британската организация за морски търговски операции (UKMTO) снощи съобщи, че в събота танкер е бил поразен от неидентифициран снаряд, докато преминавал през Ормузкия проток в посока към Иран. Това е третата атака в пролива, за която агенцията съобщи през изминалата седмица.

На този фон, израелският премиер Бенямин Нетаняху продължи с реторика, с която даде ясен знак, че няма намерение да се откаже да свали действащия властови режим в Иран. Според него, режимът в Иран е много по-слаб и се клати. Нетаняху е категоричен, че Иран не се е отказал от намерението си да разработи ядрени оръжия и заплахата не е изчезнала. Той сравни Иран с раково образувание, което трябва да бъде спряно:

Netanyahu on Iran:



I will subdue this regime. I am committed to this. It is possible.



They are so much weaker than they were. They are on shaky ground. pic.twitter.com/iuEqhKo10U — Clash Report (@clashreport) August 30, 2026

Netanyahu on Iran:



They have not given up on the nuclear program. We pushed it back, but they fully intend to renew their nuclear program in order to produce atomic bombs.



So the threat has not disappeared. We uprooted this cancer, this cancerous growth. You know that if you… pic.twitter.com/aaFSh7wmjK — Clash Report (@clashreport) August 30, 2026