След сблъсък в небето: Военни самолети се разбиха във Филипините (ВИДЕО)

Два самолета на филипинските военновъздушни сили са се сблъскали по време на тренировъчен полет и са се разбили във военновъздушна база южно от Манила, при което са загинали и четиримата пилоти на борда, предаде The Associated Press, позовавайки се на филипинските власти в събота. Двата самолета SF-260 се сблъскали, докато летят на ниска височина в петък следобед, след което се разбиха във военновъздушната база Фернандо в град Липа в крайбрежната провинция Батангас, южно от столицата.
Няма пострадали на земята, съобщиха официални лица. Военновъздушните сили заявиха, че временно са приземили всички останали SF-260, които са били придобити от Италия, тъй като се провежда разследване.
Не се уточни колко SF-260 са останали във военновъздушните сили.
Two Philippine Air Force planes collided during a training flight south of Manila, killing all four pilots. The SF-260 aircraft crashed at Fernando Air Base on Friday. The Air Force has grounded its remaining SF-260 fleet pending an investigation. https://t.co/h3GmOAY91e— Clash Report (@clashreport) October 24, 2026
Други подобни инциденти
През май самолет SF-260 на филипинските военновъздушни сили също се разби в северната планинска провинция Бенгет по време на тренировъчен полет за навигация с няколко други самолета SF-260, при което загинаха двамата пилоти.
През 2023 г. друг самолет SF-260 на военновъздушните сили се разби в оризово поле в провинция Батаан, северозападно от Манила, по време на тренировъчен полет и загинаха двама членове на екипажа, според военновъздушните сили. ОЩЕ: Само часове след Mirage 2000 във Франция: И руски Су-30 удари земята (СНИМКА и ВИДЕО)