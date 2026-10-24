Охранител от НСО блъсна и повали Соня Колтуклиева:

След сблъсък в небето: Военни самолети се разбиха във Филипините (ВИДЕО)

24 октомври 2026, 18:13 часа 410 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
След сблъсък в небето: Военни самолети се разбиха във Филипините (ВИДЕО)

Два самолета на филипинските военновъздушни сили са се сблъскали по време на тренировъчен полет и са се разбили във военновъздушна база южно от Манила, при което са загинали и четиримата пилоти на борда, предаде The Associated Press, позовавайки се на филипинските власти в събота. Двата самолета SF-260 се сблъскали, докато летят на ниска височина в петък следобед, след което се разбиха във военновъздушната база Фернандо в град Липа в крайбрежната провинция Батангас, южно от столицата.

Няма пострадали на земята, съобщиха официални лица. Военновъздушните сили заявиха, че временно са приземили всички останали SF-260, които са били придобити от Италия, тъй като се провежда разследване.

Не се уточни колко SF-260 са останали във военновъздушните сили.

 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

 

Други подобни инциденти

През май самолет SF-260 на филипинските военновъздушни сили също се разби в северната планинска провинция Бенгет по време на тренировъчен полет за навигация с няколко други самолета SF-260, при което загинаха двамата пилоти.

През 2023 г. друг самолет SF-260 на военновъздушните сили се разби в оризово поле в провинция Батаан, северозападно от Манила, по време на тренировъчен полет и загинаха двама членове на екипажа, според военновъздушните сили. ОЩЕ: Само часове след Mirage 2000 във Франция: И руски Су-30 удари земята (СНИМКА и ВИДЕО)

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Самолетна катастрофа военни самолети Филипините
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес