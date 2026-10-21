Само часове след Mirage 2000 във Франция: И руски Су-30 удари земята (СНИМКА и ВИДЕО)

Военен самолет Су-30СМ е катастрофирал в Калининградска област, пише ASTRA, позовавайки се на медии. Според информация на REN TV самолетът е паднал в 12:53 ч. в Черняховски район, между населените места Тимофеевка и Зелени Бор. По данни на телевизионния канал, двамата пилоти са успели да катапултират; те са настанени в болница с наранявания. За катастрофата на Су-30СМ съобщава и Telegram каналът „112“.

Пилот загина във Франция при подобен инцидент

Макар и да нямат връзка помежду си - инцидентът с руския Су30 идва часове след като изтребител Mirage 2000 D се разби във вторник, 20 октомври, около 22:40 ч. при трудни метеорологични условия близо до Нанси, в североизточна Франция.

При инцидента във Франиця обаче загина най-малко един човек, а другият член на екипажа се издирва активно.

Самолетът е изпълнявал тренировъчен полет, като инцидентът е станал близо до град Рожевил, в Мьорт-е-Мозел, според изявление на Министерството на въоръжените сили на Франция, потвърждаващо първоначален доклад от Иси Лорен. П

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