Срути се въжен мост в Индия, 40 души загинаха (ВИДЕО)

Трагедията е станала на моста Морби на река Мачу. Той е построен преди 140 години, ремонтиран е няколко години и е отворен за посетители само преди четири дни.

Премиерът Нарендра Моди ръководи спасителната операция, към която се присъединиха и местни жители. На видеото, заснето от очевидци на инцидента, се вижда колко много хора висят на кабелите на моста. Други са скочили в реката, за да се спасят.

BREAKING: Bridge with hundreds of people collapses into river in western India pic.twitter.com/eRRIk0aMsS