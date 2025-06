Балон с горещ въздух се запали в Бразилия, 8 души загинаха (ВИДЕО)

Балон с горещ въздух, на който е имало 21 любители на силните усещания, се запали в южната част на Бразилия, в щата Санта Катарина. Видеозаписи показват как се издига гъст дим, след което кошницата и корпусът на балона са обхванати от пламъци и падат на земята.

8 души са загинали, 13 са хоспитализирани и са в тежко или критично състояние. Причината за пожара все още не е установена. По всяка вероятност ще бъдат изключени като възможна причина атмосферните явления, тъй като по време на инцидента времето е било ясно и слънчево.

