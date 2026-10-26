БГ избирателят Богойески "чете" вота: Кандидат-президент македонец и нов план за евроинтеграция на Скопие (ВИДЕО)

Както всеки гласувал на българските избори - и Петар Богойески, който е коалиционен партньор на Мицкоски със своята партия "Македонски концепт", изключително много се вълнува от изминалия президентски вот в България. Припомняме, че Actualno.com разкри документи, които показват, че българофобът Богойески не просто има българско гражданство, но се е регистрирал да гласува на президентския вот на 25 октомври 2026 г.

Секцията му за гласуване е в Софийска професионална гимназия по туризъм на бул. "Сливница" 182.

Снимка: Actualno.com

На връщане от България?

Богойески представя своя прочит на президентския вот във видео в социалната мрежа "Фейсбук", на което се вижда как той пътува в колата си. Най-вероятно се връща от България след като е упражнил правото си на глас вчера. ОЩЕ: Българофоб за пари и власт, българин по паспорт: Петар Богойески ще избира президент на България (ДОКУМЕНТИ)

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Във видео обръщение той премества фокуса от сръбските избори върху българските. Предполагаме не защото Северна Македония е зависима от Сърбия, не защото той е назначен на апетитни служби от Християн Мицкоски и сега всички му се подиграват, заради загубата на Вучич, а най-вероятно защото е гласувал на българските президентски избори, тъй като има това право като български гражданин.

Богойески вижда македонски кандидат в лицето на Андрей Гюров, който е родом от Гоце Делчев.

Наред с определението за Гюров той заговори и за изгубени македонци в България, даже за милиони таква и настоя за македонски представители в Европейския парламент.

Може би това е някакво ново разбиране за европейска интеграция на Северна Македония според коалицонният партньор на Мицкоски.

"Всички политици, които водят антимакедонски политики пропаднаха. Вижте Йотова и Радев - 900 хил. гласа по-малко само поради това, че водят антимакедонска политика", каза Богойески и изброи още ВМРО и ГЕРБ.

Богойски греши, тъй като България никога не е имала антимакедонска политика, дори първа признава независимостта на Македония, помага с лекуването на пострадалите от дискотека "Пулс" в Кочани и редица други примери.

Освен това за всяка една партия, независимо дали е на власт или в опозиция - темата за Северна Македония и българо-македонските отношения е консенсусна и надпартийна. ОЩЕ: "Падна Орбан, падна Вучич - знаем кой следва": Социалните мрежи избухнаха с шеги за Мицкоски