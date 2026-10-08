Българофоб за пари и власт, българин по паспорт: Петар Богойески ще избира президент на България (ДОКУМЕНТИ)

Коалиционният партньор на македонсикя премиер Християн Мицкоски във ВМРО-ДПМНЕ Петар Богойески, от партия "Македонски концепт", който е един от най-известните българофоби в югозападната ни съседка - се оказа българин по паспорт. Това е информация, която се завърта в публичното пространство не от сега, но Actualno.com попадна на документална находка, която показва справка, от която става ясно, че Богойески има българско гражданство съгласно указ № 30 от 27 март 2003 г.

Богойески ще избира президент на България

Нещо повече Петар Богойески изглежда е подал заявление за гласуване на президентските избори в България на 25 октомври 2026 г. Това показва друга справка, с която медията ни се сдоби.

Оказва се, че той ще гласува в Софийска професионална гимназия по туризъм на бул. "Сливница" 182.

Освен, че ще упражни правото си на глас, в което няма нищо лошо, по информация на Actualno.com по време на престоя си в България Богойески често е бил виждан в компанията на представители на службите и официални лица.





Антибългарската риторика на Богойески

Проблемът е, че Богойески, който не от днес, не от вчера, а от 2003 г. има български паспорт, заема ясна и категорична позиция против вписването на българите в македонската конституция. Искане - дошло от самите тях, подкрепено от България и залегнало в европейската преговорна рамка - т.е. подкрепено от целия Европейския съюз.

В миналото той е сравнявал България с крава, а в официалната му фейсбук страница антибългарските постове са ежедневие.

"България се лута от един абсурд към друг по отношение на Македония... като в сцена от филм. Харесваме България на момчетата от група "Абсурд", а не онази на фалшивия, приличащ на шимпанзе Самуил", пише Богойески и споделя песен на популярната българска група.



В момента, в който в България се провеждаше церемонията по посрещане на костите на цар Самуил, Богойески обяви, че лично ще занесе македонска земя в новия му гроб в София, за да може царят да почива в родината си, пише politika.com.mk.

В свое видео той говори за ограбване на македонски артефакти и сред тези, които обвинява за това, са българите. ОЩЕ: Емил Стоименов, Канал 5: Цар Самуил е част от историята на България (ДОКУМЕНТИ)

Българофоб за пари и власт

Наред с антибългарските му позиции, кариерата му също се развива добре.

Богойески е заемал апетитни държавни служби в югозападната ни съседка, сред които държавен съветник във военното министерство на Северна Македония, а след това и директор на Националната агенция за европейски образователни програми и мобилност, която управлява парите по Еразъм.

Това само доказва, че когато мразиш България и всичко българско, получаваш възнаграждение от властта (на Мицкоски), вървиш напред и се развиваш кариерно. ОЩЕ: Да отречеш жена си: Съпругата на македонския премиер е българка