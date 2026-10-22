Бомбен атентат в Атина: Чанта с наркотици избухна в ръцете на полицаи (ВИДЕО)

Четирима души, сред които и двама полицаи, бяха ранени в сряда след като чанта с наркотици се е взривила при неясни обстоятелства в жилищен блок в центъра на Атина, предаде Kathimerini. Ранените са откарани в болница, като няма опасност за живота им. Единият полицай обаче е тежко ранен в окото и ръката. Всичко започнало с телефонно обаждане от управителя на сграда, който съобщил за изоставена торба с "буркан с лекарства и везни“.

В чантата имало и взрив и детонатор

Двама полицаи пристигнали на мястото на инцидента. Те са отворили чантата и открили нещо, което прилича на наркотици, везни и хапчета. След това в чантата е избухнало импровизирано взривно устройство.

Детонаторът е бил свързан с батерии и нискокачествени експлозиви. Смята се, че един от двамата полицаи без да иска е натиснал бутона на детонатора, задействайки експлозията.

По-късно служители по обезвреждане на бомби откриха останки от електрически детонатор, батерии, дистанционно управление за задействане на устройството от разстояние, взривно вещество с ниска мощност и пакетчета с наркотик, вероятно хероин.

Не става дума за тероризъм

Разследването се води от отдела за борба с организираната престъпност и няма данни за съмнение за тероризъм.

Властите обмислят два сценария. По-вероятно е престъпник да е оставил чантата на входа, за да я вземе по-късно. Другият е капан във вражда между наркодилъри, въпреки че бутонът за задействане, намерен вътре в чантата, изглежда го подкопава. Управителят на сградата и един от жителите намерили чантата и се обадили в полицията. Сержантът очевидно е натиснал бутона, докато е оглеждал чантата. ОЩЕ: Мощен взрив срути сграда в центъра на Атина