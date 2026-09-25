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Мощен взрив срути сграда в центъра на Атина

25 септември 2026, 11:19 часа 726 прочитания 0 коментара
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Мощен взрив срути сграда в центъра на Атина

Експлозия доведе до частичното срутване на двуетажна стара сграда в централния атински исторически квартал "Плака" тази сутрин. Най-малко трима души са ранени, съобщават гръцките медии. Взривът е станал малко след 7:30 часа местно време. След взрива е започнал и пожар, а районът е бил отцепен. Телевизия ЕРТ съобщи, че един мъж е бил леко ранен от отломки, а пожарникарите са извели две жени от засегнати от експлозията сгради. Те са били откарани в болница.

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Електронното издание на в. "Катимерини“ уточнява, че един минувач е получил леки наранявания при експлозията, една жена е била извадена от развалините на частично срутената сграда, а друга – от съседна постройка, която също е понесла щети. Според изданието нараняванията на двете жени не са тежки или животозастрашаващи. 

Взривът е откъснал фасадата на сградата и е нанесъл щети на прозорци на съседни сгради и автомобили в района, се посочва в информацията, пише БТА.

На място са изпратени екипи на пожарната и полицията.

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Според първоначалните данни се разглежда версия за изтичане на газ. Очевидци разказват, че след силния взрив са видели дим и части от сградата да се срутват, а в района се е усещала силна миризма, напомняща на газ.

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Атина ранени взрив срутена сграда
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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