"България може да се превърне в убежище за престъпници": Мицкоски се обръща към НАТО за Ива Михайлова

Министър-председателят на Република Северна Македония Християн Мицкоски посочи, че България би могла да се превърне в безопасно убежище за престъпници. Думите му дойдоха в интервю за предаването „Klik Plus“ по телевизия TV21 в контекста на случая с Ива Михайлова и баща ѝ. Мицкоски твърди, че Михайлова е пресякла границата незаконно и че в твърденията на нейния адвокат няма никаква истина, предаде "Инфомакс".

Мицкоски обяви, че случаят с Михайлова ще бъде обсъден с международни партньори, тъй като страна-членка на НАТО според него се превръща в безопасно убежище за престъпници, а също така би могла да послужи като алиби за други престъпници, които евентуално биха избягали там незаконно в търсене на подслон.

Конспиративни мисли тревожат Мицкоски

Македонският премиер обаче заподозря конспирация, която го тревожи, а именно, че македонската опозиция и българските медии са се координирали и целят да навредят на правителството му.

„Ако забелязвате, проправителствените медии там и нашата македонска опозиция прокарват един и същ наратив – какво ги обединява? Те споделят твърдението, че всичко това е било предварително уговорено. Е, щом наистина е било предварително уговорено, тогава – предвид факта, че има международна заповед за арест – моля, предайте ги. Все пак съществува международна заповед. Ако не ги предадат, това означава, че техният наратив не отговаря на истината. Означава, че тя е била отведена в България незаконно“, заяви министър-председателят Мицкоски.

Странно, но никой в България от официалние лица не твърди, че е имало договорка за прибирането на Михайлова, това е твърдение единствено на македонската опозиция. ОЩЕ: „Ина... Ива. Как се казваше?“: Мицкоски се закани на Михайлова и обвини България в показване на мускули