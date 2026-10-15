„Ина... Ива. Как се казваше?“: Мицкоски се закани на Михайлова и обвини България в показване на мускули

„Ина... Ива. Как се казваше?“ Така македонският премиер Християн Мицкоски днес направи първото си публично изявление относно събитието, което е гореща тема в македонските медии – заминаването на Ива Михайлова за България, обвинявайки България в демонстрация на мускули и подчертавайки, че бащата и дъщеря Михайлови ще бъдат подведени под отговорност в даден момент, предава думите му македонската медия "Независен".

В България са я направили поп звезда

Мицкоски критикува официална София за случая с Михайлова, като според него е имало демонстриране на политическа власт, а междусъседските отношения са били нарушени, предаде Телевизия 24.

Според ръководителя на македонското правителство, българските политици са направили поп звезда от заподозрян, който е преминал незаконно македонската граница.

Мицкоски твърди, че преминаването на Михайлова е незаконно

Мицкоски потвърди твърденията на министъра на вътрешните работи, че Ива Михайлова е заминала незаконно за България (или е била преместена) и категорично отхвърли информацията, че тя и адвокатът ѝ са преминали границата през официален граничен пункт.

„Абсолютно невярно е това, което българските медии излъчиха, тоест това, което изложиха на обществеността, че те и нейният адвокат са преминали през редовен граничен пункт и че там са били поздравени, че са били поздравявани и т.н. Това е лъжа“, каза Мицковски.

Според македонския премиер, последното регистрирано влизане на адвоката на Михайлова в Македония е било на 28 септември, което е потвърдено и от българска страна, пише още "Независен". ОЩЕ: Щял да идва в България: Македонският здравен министър отрича здравословните проблеми на Ива Михайлова