Черна гора се похвали със специално място в новите мерки за присъединяване към ЕС

Европейската комисия вчера най-накрая представи нови мерки за присъединяването на бъдещи членове на Европейския съюз, а Черна гора има специално място в този процес, предаде черногорският вестник "Победа". Според оценки, представени вчера от европейски служители и парламентаристи, Подгорица би могла да завърши техническата част от преговорите до края на тази или началото на следващата година. В този случай договорът за присъединяване може да бъде подписан през 2027 г., като ЕК подкрепя целта страната ни да стане 28-ият член на ЕС през 2028 г.

Това беше официално обявено вчера в Европейския парламент от председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен и комисаря по разширяването Марта Кос, като обявиха темите на следващата среща на върха на Съвета на ЕС, която ще се проведе на 15 и 16 октомври, и добавиха, че пътната карта за четирите държави, които са най-напреднали в европейските реформи, ще бъде известна до края на октомври.

Нови конкретни ползи за Черна гора

Но това не е цялата голяма новина. А именно, намерението е страните кандидатки да започнат да получават конкретни ползи от членството още преди официалното влизане, чрез постепенно включване в определени политики и институции на ЕС. И Черна гора би могла да бъде първата, която ще се възползва от това.

По време на вчерашното си обръщение към ЕП, комисарят по разширяването Кос ясно открои Черна гора като най-напредналата страна в групата от четирима кандидати, считани в момента за фаворити.

"Черна гора инвестира много енергия и постигна много" - каза тя, повтаряйки оценката си, че страната ни може да завърши техническата част от преговорите „до края на тази година или началото на следващата година“.

Тя припомни също така факта, че е сформирана Ad Hoc група за подготовка на Договора за присъединяване, която вече работи по детайлите на този документ. ОЩЕ: На фона на македонските измислици за двустранен спор с България: Хърватия иска 2,7 млрд. долара от Черна гора