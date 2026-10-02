Кабинетът "Радев":

На фона на македонските измислици за двустранен спор с България: Хърватия иска 2,7 млрд. долара от Черна гора

02 октомври 2026, 17:29 часа 832 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images / Guliver
На фона на македонските измислици за двустранен спор с България: Хърватия иска 2,7 млрд. долара от Черна гора

В рамките на срещите на представители на държавите-членки на Берлинския процес в черногорския курорт Будва - хърватският външен министър Гордан Гърлич Радман заяви  че корабът „Ядран“ не е единственото имущестно, който Хърватия търси от Черна гора, и че официален Загреб разполага с документация, доказваща, че то е на стойност над 2,7 милиарда долара, предаде хърватската медия "Индекс". Страната разполага с интерактивни карти и документи, които могат да потвърдят това.

"Едно са политическите изявления, а съвсем друго – доказателствата, с които разполагаме. Знаем точно кога и в кой момент тези активи са били преместени в Черна гора. Много плавателни съдове изчезнаха под прикритието на нощта – например една подводница се озова в друга държава, преместена беше военна болница и т.н. Имаме запис за всичко това, а става въпрос за активи на стойност над 2,7 милиарда долара“, каза Гърлич Радман, предава Радио и телевизия на Черна гора.   Той обясни, че това е било установено през 1991 г. и че те знаят точно какви активи са се намирали в Хърватия към 31 май 1990 г.

Черна гора досега не е знаела

От своя срана ръководителят на дипломацията на Черна гора Ервин Ибрахимович заяви, че искът на стойност 2,7 милиарда долара от страна на Загреб никога не е стигнало до него и че двустранните въпроси на Черна гора и Хърватия трябва да бъдат отделени от процеса на присъединяване на страната към Европейския съюз (ЕС).

На този фон: България и РСМ нямат двустранни спорове

За разлика от претенциите на Хърватия към Черна гора - България няма двустранни проблеми с РСМ. Въпреки това, властите в Скопие продължават да описват неизпълнението на агажиментите си към Брюксел като двустранен спор. Странното е, че някои държавите членки на ЕС - в това число Австрия и Германия, игнорират поведението на Хърватия спрямо Черна гора, но са изключително критични към България.

Припомняме позицията на Бундестага от 2023 г., с която се отправя призив България да подкрепи европейския път на Северна Македония без допълнителни условия. 

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Припомняме, че българската държава мнокократно е заявявала на най-високо политическо равнище, че няма нови искания към Скопие, извън записаните в европейската преговорна рамка и Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество. 

Това потвържадават и последните декларации на ниво парламент по темата за Северна Македония. ОЩЕ: Мицкоски поиска от Фон дер Лайен подкрепа срещу България

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Западни Балкани Черна гора Хърватия Република Северна Македония двустранни отношения Северна Македония
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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