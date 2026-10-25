Джип с прилепи пред партията на Вучич: В Сърбия се готвят за разпръскване на протестиращи

Пред сградата на Сръбската прогресивна партия на бившия сръбски президент Александър Вучич в сръбския град Лазаревац граждани забелязаха джип, пълен с прилепи, пише "Данас", позовавайки се на журналист на N1 от терена. Това се случва часове преди края на изборния ден. Междувременно няколко жандармерийски превозни средства за разпръскване на демонстрации и репресии срещу демонстранти бяха видени днес в центъра на сръбската столица Белград, където се очакват демонстрации след вота.

Избирателната активност е над 50%

Според дани на организацията CRTA, около 56,4 процента от регистрираните избиратели са гласували до 16:00 ч.

„Студентската листа“ обяви , че според техните данни до 14:00 ч. са гласували над три милиона избиратели.

Студентите няма да позволят кражба на изборите

Мобилният екип от студенти съобщи, че е забелязал хора с чували и пликове в Новото селище. Граждани, озовали се на това място, на Търгич, твърдят, че и те са били заплашвани. Полицията е задържала двама души, съобщава репортер на Данас.

„Студентска листа - Студентите печелят“ съобщи, че е регистрирала няколко нередности в Ниш и в южната част на Сърбия от 11:00 до 12:00 часа. Според тях на територията на община Ниш, Медияна, са наблюдавани дублирани избирателни списъци „в няколко кафенета“ и полицията е на място. Студенти в блокадата съобщиха, че уж е намерен дублиран избирателен списък в кафене в квартал Трошарина в Ниш и че на място са адвокати и полиция.

„Няма да откраднат нито един глас“, заявиха те. Във видеото в социалните мрежи се виждат няколко полицейски коли пред кафенето, а сред тълпата е и Бранислав Качар, бивш член на градския съвет, отговарящ за спорта и младежта, и функционер на СНС. ОЩЕ: Вучич забрани на "ненужни медии" да следят сръбските избори в централата му