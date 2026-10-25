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Вучич забрани на "ненужни медии" да следят сръбските избори в централата му

25 октомври 2026, 17:33 часа 737 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Вучич забрани на "ненужни медии" да следят сръбските избори в централата му

Телевизия N1 Сърбия не е получила акредитация за отразяване на изборната нощ в централата на Сръбската прогресивна партия (СНС) въпреки многократните заявки. Забраната за достъп важи и за редакциите на Nova S, Danas и Radar, съобщава хърватската "Индекс", позовавайки се на сръбската телевизия.

Владанка Малович, член на Президентството и председател на Информационната служба на СНС, обясни решението в отговор на телевизия „Нова“.

„Като се има предвид, че решението на вашата медийна група е, че Александър Вучич не е желателен и че „не е опция“ той да представлява листата „Александър Вучич - Обединена Сърбия“ в програмата на вашата медийна група, позицията на предизборния щаб на нашата листа е, че присъствието на представители на редакциите на N1, Nova S, Danas и Radar в нашите помещения по време на изборния ден също „не е опция“, заявиха от СНС.

По-рано хвърчаха камъни срещу журналисти

Изборите в Сърбия са белязани от редица нарушения и нападения над журналисти. Особено сериозен инцидент се случи в избирателна секция в село Павловац, където бяха нападнати двама журналисти.

Става въпрос за Михайло Стойкович, журналист от редакцията на Info Vranjska, и Йелена Стойкович, журналистка от Novosti. Според информация на N1, журналисти са се опитали да заснемат избирателна секция, след което са били нападнати от група хора. И двамата бяха ранени, а нападателите се опитаха да вземат мобилните им телефони. Журналистите успяха да задържат устройствата си, но след това нападателите хвърляха камъни по тях. На мястото на инцидента са извикани полиция и линейка, които са пристигнали скоро след това. ОЩЕ: Камъни срещу журналисти и бой: Сръбските избори преминават с висока активност, напрежение и купуване на гласове (ВИДЕА)

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Сърбия Свобода на словото Александър Вучич сръбски избори
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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