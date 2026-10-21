Еди Рама изнесе столове и предложи диалог на протестиращите, те ги счупиха (ВИДЕО)

лбанският премиер Еди Рама покани протестиращите на масата за преговори, като постави столове с надпис „ДИАЛОГ“ пред сградата на правителството, след месеци на безредици и все по-интензивни антиправителствени протести, предаде черногорският вестник "Победа". „Който и да иска безусловен диалог, където и когато иска, и дори тук, ако иска, аз съм на разположение заедно с правителството. Единствените, които не са добре дошли, са тези, които прибягват до насилие, и тези, които не се дистанцират от насилието“, каза Рама във видеоклип, публикуван във Facebook във вторник.

Протестиращи счупиха столове, които Рама беше поставил пред сградата на правителството вчера, а албанският премиер ги постави отново днес, както може да се види във Facebook профила му.

Хибридна война ли са протестите?

По време на среща с представители на образователни институции, Рама определи скорошните вълнения като „хибридна война“, твърдейки, че чуждестранни и политически играчи експлоатират оправданото недоволство от икономическите проблеми, за да подбуждат към насилие и да се опитат да свалят правителството. Междувременно по улиците на Тирана избухнаха ожесточени сблъсъци. Демонстрантите хвърляха камъни и фойерверки по полицията, която отговори със сълзотворен газ и водни оръдия. Според изявление на полицейското управление в Тирана, още 33 души са арестувани при последната вълна на насилие, включително шест непълнолетни на възраст от 15 до 17 години, а срещу 41 други са образувани наказателни производства. Властите съобщиха, че маскирани заподозрени са нападнали полицаи и полицейски превозни средства с твърди предмети и са подпалили пътни знаци, ранявайки седем полицаи. ОЩЕ: Еди Рама с радикален удар срещу младежките бунтове, ето какво подготвя