Еди Рама с радикален удар срещу младежките бунтове, ето какво подготвя

Албанското правителство разглежда възможността за намаляване на възрастта за наказателна отговорност и забрана на социалните мрежи за деца под 16 години. Това съобщи премиерът Еди Рама по време на посещението си в образователното министерство, което стана обект на нападения по време на продължаващите протести в страната, в които участват ученици и студенти. Във връзка с протестите албанският премиер заяви, че се подготвя пакет наказателни и административни мерки, тъй като онези, които нанасят щети на обществена собственост, трябва да поемат отговорност и да платят обезщетение.

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Протестиращите студенти, които поведоха кампания с цел оставката на премиера Еди Рама, обвиняват властта в корупция и пренебрегване на образованието. Демонстрациите им следват месеци на мирни протести срещу продажбата на девствена част от албанското крайбрежие за строителството на курорт, свързван с Джаред Къшнър, зет на американския президент Доналд Тръмп. Студентските протести, които започнаха на 13 октомври в Тирана, са белязани от сблъсъци с полицията, а демонстранти запалиха правителствени сгради и банки и нанесоха щети на публична и частна собственост.

Рама обвини Русия, Иран, крайнолявото движение „Антифа“, политически и религиозни екстремисти, както и лидера на опозиционната Демократическа партия Сали Бериша, като част от сложна мрежа за влияние, която подстрекава протестите в страната с цел предизвикване на насилие и разпространяване на дезинформация.

Рама заяви, че протестите от последните дни в Тирана са „хибридна война“, която се превръща в голям проблем в цяла Европа. Според него тя е дирижирана от „тренирани за тази работа ръце“ и експлоатира истински притеснения на гражданите.

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По информация на албанското здравно министерство общо 310 души, включително 191 полицаи, са били ранени от началото на протестите в Албания досега. На 21 непълнолетни, участвали в демонстрациите, е била определена мярката „надзор от страна на близките“, а на други трима – мярката „подписка“.